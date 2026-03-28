“हा अनुभव शब्दात न मावणारा” कलर्स मराठीच्या नायिका तुळजाभवानीच्या चरणी नतमस्तक

Marathi Entertainment News : कलर्स मराठीच्या नायिकांनी तुळजापुरात 'आई तुळजाभवानी'चा घेतलेला आशीर्वाद विशेष चर्चेत आला आहे. वाहिनी आणि कलाकारांनी शेअर केलेल्या सोशल मीडिया पोस्टला प्रेक्षकांचा उदंड प्रतिसाद लाभतो आहे. या भेटीचा अनुभव कलाकारांनी शेअर केला. .एकाच वेळी एकाच वाहिनीच्या तीन नायिकांनी एकत्र 'आई तुळजाभवानी'चे दर्शन घेणे हे मराठीत पहिल्यांदाच घडले आहे, विशेष म्हणजे केवळ दर्शन नाहीतर सकाळचा देवीचा अभिषेक, देवीची कर्पूर आरती,गोंधळ आणि साकडे, भजनी मंडळासोबत देवीची भजने, महिला भाविकांची साडी खणा नारळाने ओटी, देवीच्या तसबिरी, समया,दिवे यांची भाविकांना मंदिर परिसरात भेट, त्यानंतर सालंकृत देवीची विधिवत पूजा आणि दर्शन असे संपूर्ण धार्मिक विधी या नव्या पिढीतल्या नायिकांनी विशेष भक्तीभावाने केले..जवळपास साडेपाच तास चालले हा सोहळा, त्यात 'आई तुळजाभवानी'ची भूमिका साकारणारी पूजा काळे, 'मी जिंकून घेईन सारं' या मालिकेत छवीची भूमिका साकारणारी जान्हवी तांबट आणि 'मोहिनी' मालिकेत मोहिनीची मध्यवर्ती भूमिका साकारणारी अनघा ठाकूर या युवा अभिनेत्रींचा अग्रक्रमाने सहभाग आणि त्यांची ऊर्जा यामुळे समस्त भाविक वर्ग त्यांचे विशेष कौतुक करत होता. मनापासून त्यांनी घेतलेले हे आशीर्वाद, त्यांची आणि मालिकांची पुढील वाटचाल यशस्वी करणारी ठरेल, ही भावना तुळजापुरात भाविकांनी आणि सोशल मीडिया पोस्टवर प्रेक्षकांनी व्यक्त केली आहे..विशेष म्हणजे देवीच्या गाभाऱ्यात जी भूमिका आपण गेली पाचशे भाग साकारतो आहोत, त्या देवीच्या समोर उभे राहिलेल्या पूजाच्या डोळ्यात तरळलेले कृतज्ञतेचे अश्रू, नव्या मालिकांसाठी आई तुळजाभवानीचा आशीर्वाद घेण्यासाठी आलेल्या जान्हवी आणि अनघा यांचीही तीच सद्गदित भावना, हा क्षण कायमचा आठवणीत राहणारा आहे.