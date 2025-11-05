कलर्स मराठीवरील लोकप्रिय मालिका घेणार निरोप? अभिनेत्रीच्या पोस्टची रंगली चर्चा; म्हणाली- शेवटचा दिवस....

गेल्या वर्षभरात छोट्या पडद्यावर अनेक मराठी मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या. त्यातल्या काही मालिका प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरल्या तर काही मालिकांना प्रेक्षकांनी नाकारलं. ज्यामुळे टीआरपी कमी असल्याने या मालिकांनी प्रेक्षकांचा निरोप घेतला. आता कलर्स मराठीवरील अशीच एक मालिका प्रेक्षकांचा निरोप घेणार आहे असं म्हटलं जातंय. मालिकेतील अभिनेत्रीने तिच्या इंस्टाग्रामवर केलेली पोस्ट या चर्चेचं कारण ठरलीये. ही मालिका सुरू होऊन वर्ष देखील पूर्ण झालं नाहीये. ही मालिका आहे अशोक सराफ यांची 'अशोक मा. मा.' दुसरीकडे कलर्सने अशोक मामांचा आणि निवेदिता यांचा एक पोस्टर शेअर केलाय. .ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ, रसिका वखारकर यांच्या मुख्य भूमिका असलेल्या या मालिकेतून अशोक मामांनी छोट्या पडद्यावर पुन्हा एकदा एंट्री केली होती. आता ही मालिका प्रेक्षकांचा निरोप घेणार असल्याचं बोललं जातंय. मालिकेतील अशोक मामांची नात दाखवण्यात आलेली सैयामी म्हणजेच अभिनेत्री शुभवी गुप्ते हिने एक पोस्ट शेअर केली आहे. यात तिने ती सैयामी म्ह्णून शेवटचं शूट करत असल्याचं लिहिलंय. शुभवीने पोस्ट करत लिहिलं, 'सैय्यामी असण्याचा शेवटचा दिवस. आणि कदाचित म्हणूनच आज थोडे जास्त दुखावले आहे - कारण ती फक्त मी साकारलेली पात्र नव्हती, ती काही काळासाठी मी उधार घेतलेली हृदयाची धडधड होती.' .तिने पुढे लिहिलं, 'सैय्यामीने मला कारणाशिवाय प्रेम करायला, वेगळं पडायला शिकवलं. तिने मला अधिक धाडसी बनवलं. मऊ. शांत. एकाच वेळी. पहिल्या टेक आणि शेवटच्या पॅक-अप दरम्यान कुठेतरी मी अडकून आहे. आणि मी निरोप देताना, मी तिला खरोखर जाऊ देत नाही. कारण ती आता माझ्या आत कुठेतरी आहे - मी कसे ऐकतो, मी जगाकडे कसे पाहतो, मी कसे अनुभवायचे यात. ज्यांनी तिच्यावर विश्वास ठेवला, ज्यांनी तिच्यावर प्रेम केले, ज्यांनी तिच्या शब्दांच्या पलीकडे पाहिले - तिला जिवंत ठेवल्याबद्दल धन्यवाद. कारण सेटवरील प्रत्येक निरोप... हा फक्त एका नवीन सुरुवात असते.' .शुभवीच्या या पोस्टमुळे आता ही मालिका संपण्याच्या चर्चा सुरू झाल्यात. मात्र ही मालिका निरोप घेणार नसून यात नवीन ट्विस्ट येणार आहे. कलर्सने नुकताच निवेदिता सराफ आणि अशोक सराफ यांचा एक फोटो शेअर केला होता ज्यात कलर्सने ते दोघे एकत्र दिसणार असल्याचं सांगितलंय. आता अशोक मामांच्या मालिकेत निवेदिता यांची एंट्री होणार असल्याचं स्पष्ट झालंय. ही मालिका संपणार नसून शुभवी मालिकेचा निरोप घेणार आहे. आता तिच्याजागी कोणती अभिनेत्री दिसणार हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे. .माझ्या माघारी मुलाला कोण सांभाळेल... मराठी अभिनेत्रीने सांगितला घटस्फोटाचा काळ; म्हणाली, 'रात्रभर झोप... '.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.