प्रेक्षकांचा अंदाज चुकला! 'स्वामी समर्थ' नाही तर कलर्स मराठीची 'ही' गाजलेली मालिका होतेय बंद; शूट झाला शेवटचा भाग

गेल्या काही महिन्यात मराठी वाहिन्यांवर अनेक नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या. तर झी मराठी आणि स्टार प्रवाहने आणखीही नव्या मालिकांची घोषणा केलीये. अशातच कलर्स मराठीने देखील काही नव्या मालिकांची घोषणा केली होती. आता या नव्या मालिकांसाठी काही जुन्या मालिका प्रेक्षकांचा निरोप घेणार आहेत. नव्या मालिकेच्या वेळेनुसार, 'स्वामी समर्थ' यांची मालिका संपण्याचा अंदाज प्रेक्षकांनी लावला होता. मात्र आता दुसरीच मालिका प्रेक्षकांचा निरोप घेणार असल्याचं समजतंय. नुकताच या मालिकेचा शेवटचा भाग शूट झालाय. .काही दिवसांपूर्वी कलर्स मराठीने दोन नव्या मालिकांची घोषणा केली. यापैकी 'मी जिंकून घेईन सारं' ही मालिका १६ मार्चपासून प्रदर्शित करण्यात आली. तर, याच वाहिनीची 'मोहिनी' मालिका येत्या २३ मार्चपासून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. त्यामुळे 'इंद्रायणी' नंतर 'जय जय स्वामी समर्थ' ही मालिका निरोप घेईल असं बोललं जात होतं, मात्र आता 'पिंगा गं पोरी पिंगा' ही मालिका प्रेक्षकांचा निरोप घेणार आहे. या मालिकेत पाच अगदी जिवाभावाच्या मैत्रिणीची गोष्ट पाहायला मिळाली होती. आता १७ मार्च रोजी या मालिकेच्या शेवटच्या भागाचं शूटिंग पूर्ण झालंय. शेवटच्या दिवसाचं शूटिंग पूर्ण झाल्यावर या शोमधील कलाकारांनी सोशल मीडियावर भावुक पोस्ट शेअर केल्या आहेत. .या मालिकेत वल्लरीची भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेत्री ऐश्वर्या शेटे हिने सोशल मीडियावर 'One Last Time' असा फोटो शेअर करत मालिकेचं शूटिंग पूर्ण झाल्याचं सर्वांना सांगितलं आहे. तिने पोस्टमध्ये शूटिंगच्या शेवटच्या दिवसाची आणि तिच्या मालिकेतील घराची झलक सर्वांना दाखवली आहे. सध्या ही मालिका रात्री ७. ३० आणि ११ वाजता प्रसारित करण्यात येते. मात्र आता लवकरच ही मालिका बंद होणार आहे. .कोणतीही पूर्वकल्पनादिली नाही आणि... 'पारू' मालिका तडकाफडकी का बंद झाली? शरयू सोनावणेने सोडलं मौन.