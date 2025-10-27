कलर्स मराठीची नवी कल्पना कामी आली! 'बाईपण जिंदाबाद'चं प्रेक्षक करतायत भरभरून कौतुक; म्हणतात- आश्चर्य वाटलं की...

छोट्या पडद्यावर अनेक नवनवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येतात. त्यातल्या काही प्रेक्षकांच्या मनात घर करतात. तर काही मालिका प्रेक्षकांना मुळीच पसंत पडत नाहीत. त्यांच्याकडे प्रेक्षक पाठ फिरवतात. टीआरपी कमी असल्याने या मालिका प्रेक्षकांचा निरोप घेतात. अशातच कलर्स मराठीवर नुकतीच एक नवी मालिका सुरू करण्यात आली. एक आगळा वेगळा विषय घेऊन आलेली 'बाईपण जिंदाबाद' ही मालिका आता प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली आहे. विशेष म्हणजे दररोजच्या सिरीयलवर तोडगा असल्यासारखं ही मालिका फक्त रविवारी दाखवण्यात येतेय. पाहा मालिका पाहून काय म्हणाले प्रेक्षक?.'बाईपण जिंदाबाद' च्या पहिल्या भागात 'असिस्टंट माझी लाडकी' हा भाग दाखवण्यात आला. ऑफिसमध्ये अभिनेत्री प्रार्थना बेहेरे बॉस तर अभिनेत्री सुकन्या मोने तिची असिस्टंट दाखवण्यात आली होती. हा भाग २६ ऑक्टोबर रोजी रात्री ८ वाजता प्रक्षेपित करण्यात आला. हा भाग पाहून प्रेक्षक मालिकेवर भलतेच खुश झालेत. या मालिकेत दररोजच्या मालिकांसारखा ड्रामा नसल्याने आपल्याला जास्त आनंद झाला असल्याचं प्रेक्षक म्हणतायत. सोबतच या मालिकेत एका दिवसाला एक गोष्ट दाखवण्यात येत असल्याने ती गोष्ट तिथेच संपते. त्यामुळे प्रेक्षक आणखी खुश आहेत. .प्रेक्षकांना कसा वाटला एपिसोड?पहिला भाग पाहिल्यावर कलर्स मराठीच्या नव्या मालिकेच्या प्रोमोवर अनेक प्रतिक्रिया आल्या आहेत. 'खूप छान भाग होता. रोज काहीतरी नवीन, प्रत्येक आठवड्याला पाहण्यासारखं आहे' , 'सध्या टीव्हीवर दाखवल्या जाणाऱ्यापेक्षा हे वेगळे काहीतरी पाहिल्यानंतर मला खरोखरच आश्चर्य वाटले. कलर्स मराठी आणि दिग्दर्शक जालिंधर कुंभार यांचे आभार.', 'बॉस आणि असिस्टंट दोघीही एक से बढकर एक, अगदी सहज सुंदर अभिनय.', 'हा तर टीव्हीवरचा पहिला सिनेमा', 'खूप सुंदर होता भाग, बाकी मालिकांसारखे व्हिलन नाहीयेत यात.' अशा कमेंट करत प्रेक्षकांनी मालिकेचं कौतुक केलंय. .या कार्यक्रमाचा पुढचा भाग २ नोव्हेंबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे. या भागात दोन आईंची कहाणी दाखवण्यात येणार आहे. ‘बाईपण जिंदाबाद! मच्छीका पानी’ असं या भागाचं नाव आहे. २ नोव्हेंबर रुपजी रात्री ८ वाजता हा भाग प्रक्षेपित होणार आहे. .लॉकडाउन लागणार कळताच रात्री २ ला घातला मंडप... पार्थच्या खऱ्या लग्नात झालेला प्रचंड गोंधळ; म्हणाला, '३ महिने बायको...' .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.