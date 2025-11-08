कलर्स मराठी वाहिनीने मागितली प्रेक्षकांची माफी; इंस्टाग्रामवर शेअर केली पोस्ट; पाहून प्रेक्षकही घाबरले, कारण काय?

छोट्या पडद्यावर सगळ्यांचं मनोरंजन करणाऱ्या अनेक वाहिन्या आहेत. यावर प्रेक्षकांच्या आवडत्या मालिका दाखवल्या जातात. एखाद्या मालिकेत किंवा कथाबाह्य कार्यक्रमात काही चुकीची गोष्ट दाखवण्यात आली तर वाहिन्यांकडून अधिकृत माफीनामा प्रसारित केला जातो. आता अनेक वर्ष प्रेक्षकांचं मनोरंजन करणारी लोकप्रिय वाहिनी कलर्स मराठीनेदेखील प्रेक्षकांची माफी मागणारा एक अधिकृत माफीनामा प्रदर्शित केलाय. हा माफीनामा पाहून प्रेक्षकांना सुरुवातीला धक्काच बसला होता. मात्र नंतर त्यांच्या चेहऱ्यावर एक गोड हसू उमललं. .काय लिहिलंय कलर्स मराठीने?कलर्सने त्यांच्या इंस्टाग्राम पेजवर पोस्ट शेअर करत लिहिलं, 'प्रिय प्रेक्षकहो, आम्ही माफी मागू इच्छितो कारण, कलर्स मराठीच्या मालिकांमुळे तुमचं 100% मनोरंजन होत आहे. आमच्या मालिकांमधील सगळी पात्रं तुमच्या कुटुंबाचाच एक भाग झाली असल्याने त्यांचं सुख आणि दुख तुम्हाला नेहमीच आपलंसं वाटतं. आमच्यामुळे तुम्ही कलर्स मराठीच्या मालिकांमधील व्यक्तिरेखांवर भरभरून प्रेम करायला लागलात, इतकं की तुम्हाला जरी त्यांना TV वर भेटता नाही आलं, तरी तुम्ही त्यांना JioHotstar वरही भेटायला येता. नात्यांमध्ये ही आपुलकी आणि प्रेम आणण्यासाठी आम्ही तुमची माफी मागतो. तुमचा लाडका, संपूर्ण कलर्स मराठी परिवार.'.प्रेक्षक काय म्हणाले?कलर्स मराठीचा हा माफीनामा पाहून प्रेक्षकही चकीत झालेत. कलर्सने प्रेक्षकांची माफी मागितली आहे मात्र त्यांचं मनोरंजन करण्यासाठी. आता त्यावर प्रेक्षकांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. एका नेटकऱ्याने लिहिलं, 'मी नाही माफ करणार तुम्हाला.' दुसऱ्याने लिहिलं, 'चुकीला माफी नाही'. तिसऱ्याने लिहिलं, 'घाबरलो ना कलर्स मराठी ऑल द बेस्ट.'आणखी एकाने लिहिलं, 'मी पण घाबरलो ना. मला वाटलं चॅनेल बंद करणार तुम्ही.' अशा अनेक मजेशीर प्रतिक्रिया प्रेक्षकांनी दिल्या आहेत. .'दशावतार' पाहायचा राहिलाय? आता ओटीटीवर पाहता येणार दिलीप प्रभावळकरांची जादू; कुठे, कधी प्रदर्शित होणार चित्रपट? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.