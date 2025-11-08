Premier

कलर्स मराठी वाहिनीने मागितली प्रेक्षकांची माफी; इंस्टाग्रामवर शेअर केली पोस्ट; पाहून प्रेक्षकही घाबरले, कारण काय?

COLORS MARATHI APOLOGISED AUDIENCE: लोकप्रिय मराठी वाहिनी कलर्स मराठीने एक अधिकृत माफीनामा शेअर केलाय. जो पाहून प्रेक्षकांनाही आश्चर्याचा धक्का बसलाय.
colors marathi

colors marathi

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

छोट्या पडद्यावर सगळ्यांचं मनोरंजन करणाऱ्या अनेक वाहिन्या आहेत. यावर प्रेक्षकांच्या आवडत्या मालिका दाखवल्या जातात. एखाद्या मालिकेत किंवा कथाबाह्य कार्यक्रमात काही चुकीची गोष्ट दाखवण्यात आली तर वाहिन्यांकडून अधिकृत माफीनामा प्रसारित केला जातो. आता अनेक वर्ष प्रेक्षकांचं मनोरंजन करणारी लोकप्रिय वाहिनी कलर्स मराठीनेदेखील प्रेक्षकांची माफी मागणारा एक अधिकृत माफीनामा प्रदर्शित केलाय. हा माफीनामा पाहून प्रेक्षकांना सुरुवातीला धक्काच बसला होता. मात्र नंतर त्यांच्या चेहऱ्यावर एक गोड हसू उमललं.

Loading content, please wait...
Entertainment news
colors marathi
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com