"मी त्याला अभिनय शिकवलाय..." क्राईम पेट्रोल फेम अभिनेत्याने केलं अक्षय खन्नाचं कौतुक ; "कोणत्याही भूमिकेत.."

Entertainment News : बॉलिवूडमध्ये अनेक दिग्गज अभिनेते आहेत पण सध्या ज्या अभिनेत्याची सगळ्यात जास्त चर्चा आहे तो म्हणजे अक्षय खन्ना. दृश्यम 2, छावा, धुरंधर यांसारख्या सिनेमात काम करत अक्षयने पुन्हा एकदा आपण अभिनयाचे बादशाह असल्याचं सिद्ध केलं आहे. नुकतंच क्राईम पेट्रोल फेम अभिनेत्याने अक्षयचं भरभरून कौतुक केलं. .क्राईम पेट्रोल फेम अनुप सोनीने नुकतीच मुलाखत दिली. यात त्याने अक्षय खन्नाचं भरभरून कौतुक केलं. तर अक्षयसोबत अभिनय शिबिरांना त्याने हजेरी लावली होती. त्यावेळी अनुप यांनी अक्षय खन्नाला अभिनय शिकवल्याच्या आठवणी शेअर केल्या. .अनुप म्हणाला की,"मी अक्षय खन्नासोबत अनेक ऍक्टिंग क्लासेस घेतलेत. मी त्याला अभिनय शिकवलाय. त्याचा आजचा हा यशस्वी प्रवास पाहून मला मनापासून आनंद होतोय. अक्षयची विचारसरणी नेहमीच स्पष्ट होती आणि मी नेहमीच त्याचं कौतुक केलंय. अक्षय आता अशा टप्प्यावर पोचलंय जिथे तो निर्मात्यांसाठी अत्यंत विश्वासार्ह अभिनेता बनलाय. कोणत्याही भूमिकेत तो चपखल बसतो. हीच एका चांगल्या अभिनेत्याची ओळख आहे. आता तो जे काम करतोय ते खरोखरंच आश्चर्यकारक आहे.".अनुप यांच्या या बोलण्यावर अनेकांनी त्यांना ट्रोल केलं आहे. "माझीच लाल संघटनेचे नवीन सदस्य","यालाच म्हणतात... माणसाच्या यशाला बाप खूप असतात ","माझी च लाल संघटनेमध्ये नव नवीन सदस्यांचा प्रवेश झपाट्याने वाढत चालला आहे" अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केली आहेत. .अनुप यांनी क्राईम पेट्रोल, फत्तेशिकस्त, बालिका वधू यांसारख्या प्रोजेक्टमध्ये काम केलं आहे. फार कमी सिनेमांमध्ये ते झळकले आहेत.