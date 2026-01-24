Premier

म्हणून दादा कोंडके आणि उषा चव्हाण यांनी लग्न केलं नाही; खुद्द ज्येष्ठ अभिनेत्यानेच सांगितलेलं कारण..

Why Dada Kondke Never Marry To Usha Chavan : ज्येष्ठ दिवंगत अभिनेते, निर्माते दादा कोंडके यांचं उषा चव्हाण यांच्याशी असलेले प्रेमसंबंध त्यावेळी गाजले होते. त्यांनी लग्न का नाही केलं याचा खुलासा खुद्द दादांनी केला आहे.
Marathi News : मराठी इंडस्ट्रीमधील इरसाल व्यक्तिमत्त्व म्हणजे ज्येष्ठ दिवंगत अभिनेते, निर्माते दादा कोंडके. आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना खळखळून हसवणाऱ्या दादांचं व्यक्तिमत्त्व आजही अनेक प्रेक्षकांच्या डोळ्यांसमोर आहे. प्रेक्षकांचं मनोरंजन करणारा हा कलाकार खऱ्या आयुष्यात मात्र एकाकीच होता. त्यांनी लग्न का केलं नाही याचं कारण स्वतःच्या आत्मचरित्रात सांगितलं आहे.

