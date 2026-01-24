म्हणून दादा कोंडके आणि उषा चव्हाण यांनी लग्न केलं नाही; खुद्द ज्येष्ठ अभिनेत्यानेच सांगितलेलं कारण..

Marathi News : मराठी इंडस्ट्रीमधील इरसाल व्यक्तिमत्त्व म्हणजे ज्येष्ठ दिवंगत अभिनेते, निर्माते दादा कोंडके. आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना खळखळून हसवणाऱ्या दादांचं व्यक्तिमत्त्व आजही अनेक प्रेक्षकांच्या डोळ्यांसमोर आहे. प्रेक्षकांचं मनोरंजन करणारा हा कलाकार खऱ्या आयुष्यात मात्र एकाकीच होता. त्यांनी लग्न का केलं नाही याचं कारण स्वतःच्या आत्मचरित्रात सांगितलं आहे. .अनिता पाध्ये यांनी शब्दांकन केलेल्या एकटा जीव या त्यांच्या आत्मचरित्रात दादा कोंडके यांनी त्यांच्या आयुष्यातील व्यथा मांडल्या आहेत. दादा पहिल्या पत्नीसोबत विभक्त झाल्यानंतर अनेक नायिकांशी त्यांचे प्रेमसंबंध होते. पण त्यांनी पुन्हा लग्न केलं नाही. याचं कारण त्यांनी उघड केलं. .सगळ्यात जास्त नातं गाजलं ते दादा कोंडके आणि उषा चव्हाण यांचं. सिनेमातील त्यांची जोडी सुपरहिट ठरलीच पण प्रत्यक्षातही त्यांचे नातेसंबंध असल्याचं दादा यांनी आत्मचरित्रात कबूल केलं आहे. खरं तर दादांना उषा यांच्याशी लग्न करण्याची इच्छा होती. पुस्तकात नमूद केल्याप्रमाणे त्यांनी अनेकवेळा उषा यांच्यासमोर लग्नाचा प्रस्ताव ठेवला होता पण त्यांनी वेळोवेळी नकार दिला. .दादांनी नमूद केल्याप्रमाणे उषा त्यांच्याशी अप्रामाणिक आहेत असं त्यांना वाटायचं. एकदा उषा यांनी दादांकडे त्यांची सगळी प्रॉपर्टी मागितली. आधी दादांनी नकार दिला पण नंतर दादांनी त्यांच्या नावावर सगळ्या जमिनी केल्या आणि ती कागदपत्र त्यांच्या घरी पाठवून दिली. जेव्हा उषा यांना ही गोष्ट समजली तेव्हा त्यांनी इस्टेट स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यानंतरही एकदा दादांनी लग्नाचा विषय काढला असता उषा यांनी लग्नाला होकार दिला पण लगेचच त्यांना तुम्ही मला घटस्फोट कधी देणार ? असं विचारलं. त्यांच्या या विक्षिप्त स्वभावामुळे दादांना वाईट वाटलं. .दादा यांच्याशी लग्न झालं तर आपलं आयुष्य फुकट जाईल असं उषा यांना वाटत होतं. तर लग्नानंतर उषा यांनी फक्त त्यांच्याच सिनेमात काम करावं अशी दादांची इच्छा होती जी उषा यांना पसंत नव्हती. त्यात उषा यांचा सतत बदलणारा स्वभाव यामुळे दादा आणि त्यांच्यात भांडण व्हायची. त्यामुळे त्यांच्यात दुरावा आला. .अखेर दादा शेवटपर्यंत एकटेच राहिले. उषा यांनी कधीच त्यांच्या नात्याची नंतर कबुली दिली नाही. पण या दोघांनी अनेक सिनेमांमध्ये एकत्र काम केलं आहे. हे सिनेमे चांगले गाजले. 'गनिमी कावा', 'बोट लावीन तिथं गुदगुल्या', 'एकटा जीव सदाशिव', 'वाजवू का?', 'आली अंगावर' यांसारख्या अनेक सिनेमात ते एकत्र झळकले..Bigg Boss Marathi 6 : बिग बॉस मराठीतून 'ही' व्यक्ती झाली घराबाहेर ! एपिसोड दिसण्यापूर्वीच सोशल मीडियावर चर्चा