पणजी : गोव्यात सुरू असलेल्या ५७ व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात लघुपट, माहितीपटामध्ये विविध विषय हाताळले जात आहेत. ‘सेरेब्रल पाल्सी’ झालेल्या मुलाचे आयुष्य, त्याचे भावविश्व आणि नात्यांमधील भावनिक पैलू मांडणाऱ्या आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी, कुडाळ आणि सागरेश्वर परिसरात चित्रिकरण झालेला किशोर अर्जुन दिग्दर्शित ‘दर्या’ हा मराठी लघुपटाला रसिकांनी दाद दिली..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.मधुसूदन मर्तल हे या चित्रपटाचे कार्यकारी निर्माते असून, कुडाळ येथील माऊली सेवा संस्थेने निर्मितीस सहकार्य केले आहे. लघुपटाचे छायाचित्रण नीरज पाटील, संगीत मल्याळम सिनेसृष्टीतील संगीतकार राकेश केसवन आणि ध्वनी संयोजन भावेश फुलारी यांनी केले आहे. लघुपटाच्या प्रदर्शनानंतर ‘सकाळ’शी बोलताना दिग्दर्शक किशोर अर्जुन म्हणाले, ‘‘सेरेब्रल पाल्सी या आजारावर आधारित लघुपटाची निर्मिती करण्याची मर्तल यांची संकल्पना होती. .मात्र, माहितीपटाप्रमाणे त्याचे स्वरूप न ठेवता तो गोष्ट रूपामध्ये आणण्याचे आम्ही ठरवले आणि त्यातूनच हा चित्रपट तयार झाला. २५ मिनिटामध्ये हा विस्तृत पट असलेला विषय मांडण्याचे आव्हान होते. त्यासाठी प्रत्यक्ष हा आजार झालेल्या मुलांच्या भेटी घेतल्या. या मुलांवर काम करणाऱ्या संस्थांमधील अनेकांशी बोलून त्याबाबत संशोधन केला आणि त्यानंतरच हा लघुपट आकाराला आला. सेकोणतीही लेक्चरबाजी न करता हा विषय मांडण्याचा आम्ही प्रयत्न केला असून, तो लोकांना आवडला आहे, असे लघुपट पाहून अनेकांनी सांगितले.’’.Yerawada Historic Well: येरवड्यात आढळली पेशवेकालीन विहीर; उड्डाणपुलासाठी ऐतिहासिक वास्तू बुजविली जाण्याची शक्यता.स्थानिक कलाकारांचा समावेशलघुपटातील सर्व कलाकार स्थानिक असून बहुतांश कलाकारांनी पहिल्यांदाच कॅमेऱ्यासमोर अभिनय केला आहे. सावंतवाडीतील नाट्यकलाकार जयप्रकाश सावंत आणि त्यांचा नातू शिवांश सावंत यांनी यात प्रमुख भूमिका साकारल्या आहेत. त्यांच्यासोबत जानकी नाईक, विकास कासलीवाल आणि मधुसूदन मर्तल यांच्याही प्रमुख भूमिका आहेत. दिग्दर्शक किशोर अर्जुन यांचा दिग्दर्शक म्हणून हा सलग तिसरा, तर लेखक म्हणून सलग सातवा चित्रपट इफ्फीमध्ये प्रदर्शित झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.