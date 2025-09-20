दशावतारची बॉक्स ऑफिसवर यशस्वी घोडदौड सुरूच ! अक्षयच्या जॉली एलएलबी 3ला जबरदस्त टक्कर; कमावले इतके कोटी

Entertainment News : सध्या सगळीकडे चर्चा आहे ती दिलीप प्रभावळकर, सिद्धार्थ मेनन यांची मुख्य भूमिका असलेल्या दशावतार सिनेमाची. बॉक्स ऑफिसवर हा सिनेम धुरळा उडवतोय पण या सिनेमाने नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या बॉलिवूडचा बिग बजेट सिनेमा जॉली एलएलबी 3 लाही चांगलीच टक्कर दिली आहे. आतापर्यंत दशावतार सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर किती कलेक्शन केलं आहे जाणून घेऊया. .सुबोध खानोलकर दिग्दर्शित हा सिनेमा 12 सप्टेंबर 2025 ला रिलीज झाला. पहिल्या दिवसापासूनच प्रेक्षकांनी या सिनेमाला भरभरून प्रतिसाद दिला. पहिल्याच तीन दिवसात या सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर 4 करोड रुपयांहून अधिक कमाई केली. त्यानंतरही या सिनेमाने बॉक्स ऑफिस दणाणून सोडलं. .दशावतार या सिनेमाने आतापर्यंत बॉक्स ऑफिसवर 10.4 करोड रुपयांची कमाई केली आहे. काल या सिनेमाने 92 लाख रुपये कमावले तर 18 तारखेला या सिनेमाने 1.15 करोड रुपयांची कमाई केली आहे. येत्या शनिवार, रविवारीही या सिनेमाला भरभरून प्रतिसार मिळणार असल्याची शक्यता आहे. .दशावतार सिनेमाच्या क्रेझचा फटका अक्षय कुमार आणि अर्शद वारसी यांच्या जॉली एलएलबी 3 ला पडला आहे. या सिनेमाने ओपनिंगला 12 करोड रुपयांची कमाई केली आहे. विशेष म्हणजे 2017 मध्ये रिलीज झालेल्या जॉली एलएलबी 2 ने त्यावेळी बॉक्स ऑफिसवर 13 करोड रुपये कमाई पहिल्या दिवशी केली होती. सुभाष कपूर यांनी या सिनेमाचं दिग्दर्शन केलं आहे पण दशावतारच्या वादळासमोर जॉली एलएलबी कसा टिकाव धरणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. .विशेष म्हणजे दशावतार सिनेमाची चर्चा बॉलिवूडमध्येही पाहायला मिळतेय. वयाच्या 81 व्या वर्षी दिलीप प्रभावळकर यांनी मेहनतीने आणि ताकदीने साकारलेल्या बाबुली मिस्त्रीचं सगळीकडे कौतुक होत आहे. . ‘या अली’ गाण्याचे गायक जुबिन गर्गचं निधन, सिंगापूरमध्ये स्कूबा डायव्हिंगदरम्यान मृत्यू, संगीतविश्वाला मोठा धक्का!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.