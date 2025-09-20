Premier

दशावतारची बॉक्स ऑफिसवर यशस्वी घोडदौड सुरूच ! अक्षयच्या जॉली एलएलबी 3ला जबरदस्त टक्कर; कमावले इतके कोटी

Dashavatar Movie Box Office Collection : दशावतार सिनेमाने अक्षय कुमार आणि अर्शद वारसी यांच्या जॉली एलएलबी सिनेमाला महाराष्ट्रात तगडी टक्कर दिली आहे. या आठवड्यातील सिनेमाचं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जाणून घेऊया.
kimaya narayan
Updated on

Entertainment News : सध्या सगळीकडे चर्चा आहे ती दिलीप प्रभावळकर, सिद्धार्थ मेनन यांची मुख्य भूमिका असलेल्या दशावतार सिनेमाची. बॉक्स ऑफिसवर हा सिनेम धुरळा उडवतोय पण या सिनेमाने नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या बॉलिवूडचा बिग बजेट सिनेमा जॉली एलएलबी 3 लाही चांगलीच टक्कर दिली आहे. आतापर्यंत दशावतार सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर किती कलेक्शन केलं आहे जाणून घेऊया.

