Premier

Dashavatar: चौथ्या आठवड्यातही दमदार दशावतार! महाराष्ट्रात दिडशे चित्रपटगृहात दोनशेहून अधिक शो!

Marathi Cinema: ‘दशावतार’ चित्रपटाने चौथ्या आठवड्यातही महाराष्ट्रात दिडशे चित्रपटगृहात २०० हून अधिक शोसह आपली दमदारी कायम राखली आहे. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवरच नव्हे तर लोककला, दशावतारी नाटक आणि निसर्ग संवर्धनाच्या बाबतीतही जनचळवळ उभा करत आहे.
Dashavatar

Dashavatar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हिंदी चित्रपटांच्या लाटेत महाराष्ट्राचा महासिनेमा ‘दशावतार’ चित्रपटाने आपला गड उत्तम रित्या राखून ठेवला आहे. कंतारा’ च्या बरोबर आलेल्या बाॅलीवूडच्या चित्रपटाला कंताराने धडक दिली असली तरी ‘दशावतार’ ने चौथ्या आठवड्यातही आपले स्थान हलू दिलेले नाही.

Loading content, please wait...
movie
marathi
Films
MTDC

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com