कोकणच्या लाल मातीत कोरला दशावतार, संपूर्ण महाराष्ट्रात चित्रपटाची जोरदार चर्चा!

Dashavatar Movie : दशावतार या सिनेमाचं शीर्षक कोकणच्या लाल मातीत कोरण्यात आलं आहे. या सिनेमाची कथा जाणून घ्या.
kimaya narayan
Updated on
Summary

  1. झी स्टुडिओज प्रस्तुत दशावतार या चित्रपटाबाबत प्रेक्षकांचा उत्साह प्रचंड आहे.

  2. सिंधुदुर्गातील कुडाळ येथील निसर्गप्रेमी रसिकांनी लाल मातीवर तब्बल ४० फुटी "दशावतार" अक्षरे रेखाटली.

  3. या अनोख्या उपक्रमातून चित्रपटाशी जोडलेलं प्रेक्षकांचं आत्मीय नातं आणि गौरव प्रकट झाला.

