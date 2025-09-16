Premier

Dashavatar: दशावतार चित्रपटात दाखवलेला तो 'राखणदार' कोकणात खरंच असतो का? काय आहे परंपरा?

The Cultural and Spiritual Role of Rakhandar in Dashavatara Folk Art | कोकणातील दशावतार लोककलेतील राखणदाराची परंपरा आणि त्यामागील सांस्कृतिक, आध्यात्मिक महत्त्व उलगडणारी कथा.
Rakhandar kokan

Rakhandar kokan

esakal

Sandip Kapde
Updated on

कोकण म्हटलं की डोळ्यासमोर येतात हिरवीगार झाडं, नारळीच्या बागा, आणि सांस्कृतिक परंपरांचा खजिना. याच खजिन्याचा एक अविभाज्य भाग म्हणजे दशावतार ही शतकानुशतके जपली गेलेली लोककला आणि त्यातला राखणदार. दशावतारातील राखणदार केवळ काल्पनिक पात्र नसून, कोकणातील सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक विश्वासाचा आधार आहे. मग हा राखणदार नेमका आहे तरी काय? तो खरंच अस्तित्वात आहे का? जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
Dashavatar tradition
Cultural heritage of Konkan

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com