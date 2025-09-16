Dashavatar: दशावतार चित्रपटात दाखवलेला तो 'राखणदार' कोकणात खरंच असतो का? काय आहे परंपरा?

कोकण म्हटलं की डोळ्यासमोर येतात हिरवीगार झाडं, नारळीच्या बागा, आणि सांस्कृतिक परंपरांचा खजिना. याच खजिन्याचा एक अविभाज्य भाग म्हणजे दशावतार ही शतकानुशतके जपली गेलेली लोककला आणि त्यातला राखणदार. दशावतारातील राखणदार केवळ काल्पनिक पात्र नसून, कोकणातील सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक विश्वासाचा आधार आहे. मग हा राखणदार नेमका आहे तरी काय? तो खरंच अस्तित्वात आहे का? जाणून घेऊया. .कोकणची सांस्कृतिक ओळखदशावतार ही कोकणातील, विशेषतः तळकोकण, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी भागातील पारंपरिक लोककला आहे. ही कला भगवान विष्णूच्या दहा अवतारांवर आधारित आहे: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध आणि कल्की. जत्रा, उत्सव किंवा नाट्यमहोत्सवांमध्ये सादर होणारी ही कला लाकडी किंवा कागदी मुखट्यांद्वारे कलाकार जीवंत करतात. यात राखणदार हे एक खास पात्र आहे, जो कथेच्या सुरक्षिततेसाठी आणि परंपरेच्या संरक्षणासाठी दाखवला जातो. घुंगराची काठी टेकत येणारा हा राखणदार प्रेक्षकांना सावध करतो आणि कथानकाला पुढे नेण्यास मदत करतो..शेतीचे वाईट शक्तींपासून संरक्षणकोकणातील लोककथांनुसार, राखणदार हा केवळ दशावतारातील पात्र नसून, गाव, घर आणि शेतीचे वाईट शक्तींपासून संरक्षण करणारी आध्यात्मिक शक्ती आहे. स्थानिक देवता म्हणून पूजला जाणारा हा राखणदार धोक्याचा इशारा देणारा आणि मार्गदर्शन करणारा मानला जातो. रात्री अपरात्री बागांमध्ये फिरणाऱ्या व्यक्तीला धोका असल्यास राखणदार स्वतः येऊन सावध करतो, असा विश्वास आहे. काही ठिकाणी याला देवचार म्हणूनही ओळखलं जातं.हा राखणदार प्रत्यक्ष माणूस नसून, एक प्रतीकात्मक शक्ती आहे, जी कोकणातील लोकांच्या श्रद्धेचा आधार आहे. गावकरी त्याची पूजा करतात आणि संकटकाळी त्याच्याकडे मार्गदर्शन मागतात. उदाहरणार्थ, जर कोणी रात्री रानात हरवले तर राखणदार त्याला परतण्याचा इशारा देतो, असं स्थानिकांचं म्हणणं आहे..कलाकार हवा तर असा ! दशावतारचं यश पाहून हिंदी मीडियाने केलं दिलीप प्रभावळकरांचं कौतुक "बॉलीवूडला लाज वाटायला..".800 वर्षांची परंपरा आणि आधुनिक काळदशावतार आणि राखणदाराची परंपरा 800 वर्षांहून अधिक जुनी आहे. आजही तळकोकणातील जत्रा आणि नाट्यमहोत्सवांमध्ये राखणदाराचे पात्र सादर केले जाते. नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या "दशावतार" या चित्रपटानेही या लोककलेला आणि राखणदाराला केंद्रस्थानी ठेवून कोकणातील कलाकारांच्या जीवनाला उजागर केलं आहे..राखणदार गावकऱ्यांची काळजी घेणारारात्रीच्या वेळी आंब्याच्या किंवा नारळीच्या बागांमध्ये फिरणाऱ्या व्यक्तीला राखणदाराने सावध केल्याच्या अनेक गोष्टी स्थानिक सांगतात. जर कोणी त्याचा इशारा ऐकला नाही, तर त्याला अदृश्य शक्तींचा सामना करावा लागतो, असंही म्हटलं जातं. तरीही, हा राखणदार गावकऱ्यांची काळजी घेणारा आणि त्यांचे रक्षण करणारा आहे, असा विश्वास कायम आहे..सांस्कृतिक वारसा जपण्याची गरजराखणदार आणि दशावतार ही कोकणातील सांस्कृतिक वारसा आहे, जी आजही जिवंत आहे. मात्र, आधुनिकतेच्या लाटेत या परंपरांचे जतन करणे आवश्यक आहे. स्थानिक कलाकार, जत्रा आणि नाट्यमहोत्सव यांच्या माध्यमातून ही कला टिकवली जात आहे. नव्या पिढीनेही या वारशाला पुढे नेण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असं आवाहन स्थानिक करतात..Dashavatar Movie: 'दशावतार चित्रपटात सोलापुरी आवाज'; साहिल कुलकर्णी चित्रपटाचे क्रिएटिव्ह एक्झिक्युटिव्ह, गाणेही गायले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.