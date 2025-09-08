परदेशातही दशावताराचा बोलबाला ! न्यूयॉर्कच्या टाईम्स स्क्वेअरवर झळकला मराठी सिनेमाचा भव्य टीझर!

दशावतार हा मराठी चित्रपट केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित न राहता आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही गाजतो आहे. या चित्रपटाचा दिमाखदार टीझर न्यूयॉर्कच्या टाईम्स स्क्वेअरवर झळकला असून, मराठी सिनेसृष्टीसाठी हा ऐतिहासिक क्षण मानला जातो.महाराष्ट्र, देशातील प्रमुख शहरं आणि परदेशात दशावतार चित्रपट १२ सप्टेंबरला प्रदर्शित होणार आहे..Marathi Entertainment News : मराठी चित्रपटसृष्टीतला सर्वांत भव्य चित्रपट म्हणून गाजत असलेला ‘दशावतार’ चित्रपट महाराष्ट्रापुरता न राहता आता जागतिक स्तरावरही गाजू लागला आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्रात आणि मराठी प्रेक्षकांमध्येच या चित्रपटाची चर्चा रंगली होती, मात्र आता सातासमुद्रापार न्यूयॉर्कच्या टाईम्स स्क्वेअरवर झळकलेल्या दिमाखदार टीझरमुळे या चित्रपटाने आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही लक्ष वेधून घेतलं आहे. .मराठी सिनेसृष्टीसाठी हा ऐतिहासिक क्षण ठरला असून, मराठी चित्रपटाचा डंका ‘टाईम्स स्क्वेअर’ वर वाजण्याची कदाचित ही पहिलीच वेळ आहे. महाराष्ट्रासह देशातल्या प्रमुख शहरांत आणि परदेशातही आता हा चित्रपट १२ सप्टेंबरलाच प्रदर्शित होणार आहे. .‘दशावतार’ या चित्रपटाने केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर जगभरातील रसिकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. महाराष्ट्रातील ऋढी परंपरा, संस्कृती, दमदार कथा आणि आधुनिक सिनेतंत्रातून निर्माण झालेली भव्यता यांचा संगम असलेल्या या चित्रपटामुळे मराठी चित्रपट जागतिक स्तरापर्यंतही झेप घेऊ शकतो याची जाणीव या निमित्ताने झाली आहे. ‘दशावतार’ मराठी अस्मिता आणि परंपरेचा जागतिक सोहळा ठरतोय..“दशावतार ही महाराष्ट्राच्या मातीतली गोष्ट असली तरी त्याचा विषय, त्यातली पात्रं आणि दिसणारा निसर्ग हा वैश्विक स्तरावर सहज आपलासा वाटणारा आहे. आणि त्यातच टाईम्स स्क्वेअरवर टीझर प्रदर्शित होणं ही आमच्या मेहनतीला मिळालेली आंतरराष्ट्रीय दाद आहे असं मला वाटतं. आपल्या मराठीचा डंका सातासमुद्रापार वाजतोय याचा मराठी माणूस म्हणून मला अभिमान आहे.”.झी स्टुडिओज प्रस्तुत, ओशन फिल्म कंपनी आणि ओशन आर्ट हाऊस निर्मित या चित्रपटात मराठीतील दिग्गज कलाकारांचा सहभाग आहे. दिलीप प्रभावळकर, महेश मांजरेकर, भरत जाधव, सिद्धार्थ मेनन, अभिनय बेर्डे, प्रियदर्शिनी इंदलकर, विजय केंकरे, सुनील तावडे, रवी काळे, लोकेश मित्तल, आरती वडगबाळकर यांच्या या चित्रपटात मुख्य भूमिका आहेत. .गुरु ठाकूर यांचे संवाद व गीते, ए. व्ही. प्रफुल्लचंद्र यांचं संगीत आणि दमदार निर्मितीमुळे हा चित्रपट एक मोठा सिनेमॅटिक अनुभव ठरणार आहे. येणाऱ्या १२ सप्टेंबरला प्रदर्शित होणारा हा भव्य चित्रपट जगभरातल्या प्रेक्षकांना महाराष्ट्राची, इथल्या भव्य निसर्गाची, ऋढी परंपरांची आणि लोककलांची नव्याने ओळख करुन देणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.