दत्तू मोरेच्या फूड स्टार्टअपमध्ये वापरतायत कृत्रिम रंग? आक्षेप घेतल्यावर अभिनेत्याने दिलं उत्तर; म्हणाला, 'आम्ही...'

'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' मधून प्रेक्षकांना खळखळून हसवणारा लोकप्रिय अभिनेता दत्तू मोरे याने काही महिन्यांपूर्वीच ठाण्यात त्याचा नवा व्यवसाय सुरू केला होता. त्याचं नाव आहे 'डेली बाउल'. हे फूड स्टार्टअप आहे. यातून तो सगळ्यांना ताजं आणि पौष्टिक अन्न देतो. मात्र या बाऊलमधल्या पदार्थांवर काहींनी प्रश्न उपस्थित केलेत. सलाडमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या भाज्या आणि फळं इतकी फ्रेश आणि रंगीत कशी आहेत असं म्हणत यात कृत्रिम रंग वापरला गेल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला. आता यासगळ्यावर दत्तूने एक व्हिडिओ शेअर करत उत्तर दिलंय. .दत्तूने त्याच्या हटक्या अंदाजात व्हिडीओ शेअर करत उत्तर दिलंय. तो म्हणाला, 'नमस्कार, मी कामानिमित्त बाहेर होतो. काही लोकांनी मला सांगितलं की माझी डेली बाउलची टीम सलाडमध्ये काही कृत्रिम रंग वापरते. हे ऐकून थोडा त्रास झाला. पण तुम्हाला काही गोष्टी दाखवणं गरजेचं आहे. "हे गाजर बघा, हे थेट शेतकऱ्याकडून आपल्याकडे येतं. किती ऑरगॅनिक आणि नॅचरल वाटतंय. हा चेरी टोमॅटो बघा… इतका ब्राइट आहे की लोकांना वाटेल असा रंग नैसर्गिक असू शकतो का? अवाकॉडो इतकं क्रिमी आहे की प्लास्टिकचं वाटू लागेल.' .त्यापुढे तो म्हणाला, 'आमच्या बाउलमध्ये प्रत्येक गोष्ट इतकी परफेक्ट दिसते की लोकांना शंका येणं साहजिक आहे. कदाचित हीच आमची चूक आहे की आम्ही जरा जास्तच ऑरगॅनिक गोष्टी वापरतोय. आजकाल लोकांना ऑरगॅनिक गोष्टीच कृत्रिम वाटू लागल्या आहेत. त्यामुळे आमच्या प्रोडक्टमध्ये तुम्हाला काही कृत्रिम वाटलं असेल तर मी तुमची क्षमा मागतो.' .यासोबतच त्याने लिहिलं, 'कधी कधी ताजेपणा इतका सुंदर दिसतो की तो खरा आहे यावरच विश्वास बसत नाही. हा व्हिडीओ त्यांच्यासाठी आहे ज्यांना आमचे सॅलड्स 'खूपच रंगीत' वाटले. Daily Bowl मध्ये आम्ही कोणतेही कृत्रिम रंग वापरत नाही. तुम्ही जे पाहता ते म्हणजे ताज्या भाज्या, खरे घटक आणि दररोज तयार केलं जाणारं अन्न. कोणतेही शॉर्टकट नाहीत. अनावश्यक additives नाहीत. फक्त प्रामाणिकपणे बनवलेलं, जसं अन्न असायला हवं तसं. कदाचित आजची हीच समस्या आहे. आपण प्रोसेस्ड फूडला इतके सरावलो आहोत की खरं आणि ताजं अन्नच आता खोटं वाटू लागलं आहे. ताजं. आरोग्यदायी. प्रामाणिक.'