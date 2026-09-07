दीप-ज्योतीची वाढती जवळीक तर तारिणीच्या जीवाला धोका; ‘झी मराठी’वरील मालिकांमध्ये या आठवड्यात काय घडणार?

आपल्या आवडत्या मालिकांमध्ये पुढे काय घडणार, याची उत्सुकता प्रेक्षकांमध्ये नेहमीच असते. एखाद्या पात्राच्या मनात दडलेली भावना कधी व्यक्त होणार, एखादं रहस्य कधी उलगडणार किंवा मिशन यशस्वी होणार का, याकडे प्रेक्षकांचं लक्ष लागलेलं असतं. ‘झी मराठी’च्या मालिकांमध्ये या आठवड्यात अशीच उत्सुकता कायम ठेवणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या घटना पाहायला मिळणार आहेत. ‘दीपज्योती’, ‘तारिणी’ आणि ‘देवमाणूस मधला अध्याय’ या मालिकांमध्ये प्रेम, संघर्ष, धाडस आणि रहस्य यांचा संगम पाहायला मिळणार आहे..दीपज्योती‘दीपज्योती’ मध्ये दीपच्या नव्या व्यवसायासमोर स्थानिक खंडणीखोरांचं आव्हान उभं राहणार आहे. या दबावामुळे परिस्थिती गंभीर होते . या प्रसंगात ज्योती दीपला वाचवण्यासाठी स्वतःचा जीव धोक्यात दीपच्या आयुष्यात ज्योतीचं स्थान किती महत्त्वाचं आहे, याची जाणीव या घटनांमधून अधिक स्पष्ट होणार आहे. दरम्यान, दीप ज्योतीची रिक्षा परत मिळवून देतो. या घटनेमुळे दोघांमधील नात्याला आणखी एक भावनिक वळण मिळणार आहे. दुसरीकडे, दीपच्या मित्रांना त्याच्या मनातील बदल जाणवू लागतात. ज्योतीबद्दल दीपच्या मनात प्रेम निर्माण झालं आहे, हे त्याच्या मित्रांच्या लक्षात येतं. मात्र दीप स्वतःच्या भावनांचा स्वीकार करण्यास तयार नाही. . गोकुळाष्टमीच्या दिवशी मात्र दीपच्या मनातील हे भाव बदलणार आहेत. दुसरीकडे, प्रीतीची मंगळागौर सुलोचनासोबतच्या संघर्षाला कारणीभूत ठरणार आहे. मंगळागौरीच्या निमित्ताने सुरू झालेला हा वाद पुढे संघर्षात बदलणार आहे. या सगळ्या घडामोडींकडे आत्या वेगळ्या नजरेने पाहत आहे. दीपच्या आयुष्यात झालेला सकारात्मक बदल पाहून त्याच्या आयुष्यात एखादी गूढ मुलगी आली आहे, असा विश्वास आत्याला वाटू लागतो. ही गूढ मुलगी कोण आहे आणि दीपच्या बदलामागे ज्योतीच आहे, हे आत्याला समजणार का?, याची उत्सुकता वाढणार आहे. .तारिणी‘तारिणी’ मध्ये प्रेक्षकांना मिशनचा थरार अनुभवायला मिळत आहे. मुलींना शहरातील महत्त्वाच्या ठिकाणांची ओळख करून घेण्यासाठी जोड्यांमध्ये संपूर्ण शहरात पाठवलं जातं. या संधीचा उपयोग तारिणी महत्त्वाची माहिती पुढे पोहोचवण्यासाठी करते. मिशनच्या दृष्टीने ही माहिती अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. दरम्यान, तारिणी कुठे आहे याची चिंता केदारला सतावत आहे. तिच्याबद्दलची काळजी आणि तिच्या ठिकाणाची माहिती नसल्यामुळे तो अस्वस्थ आहे. मात्र दुसरीकडे मुंबईत जे.जे.ची नजर तारिणीवर पडून, तारिणीला मुंबईत पाहिल्यानंतर परिस्थिती अधिक धोकादायक बनणार आहे. जे.जे.ला खात्री पटते, तारिणी अजूनही मुंबईतच आहे. तारिणीसमोर आता मिशन पूर्ण करण्याचं आव्हान आहे. दुसरीकडे जे.जे.ला तिच्या मुंबईतील अस्तित्वाची खात्री झाल्यामुळे तिच्यावरचा धोका वाढणार आहे. अशा परिस्थितीत तारिणी आपलं मिशन कसं पूर्ण करणार, हा प्रश्न प्रेक्षकांसमोर राहणार आहे..‘देवमाणूस मधला अध्याय’ मध्ये रहस्याचा थरार आणखी वाढणार आहे. अजित फोन डिंपलच्या माध्यमातून पुढे पाठवतो. डिंपल हा फोन गुपचूप गोव्याच्या दिशेने जाणाऱ्या ट्रकमध्ये ठेवते. त्यानंतर या फोनचं लोकेशन गोव्यात ट्रेस होतं. फोन गोव्यात सापडल्यामुळे जामकारच्या मनातील संशय आणखी गडद होतो. दुसरीकडे, तेजश्री आश्रमाबाबत महत्त्वाची माहिती जामकारला देते. मात्र ही माहिती पुरेशी नसल्याचं जामकारला वाटतं. त्यामुळे तो तेजश्रीला या प्रकरणाबाबत ठोस पुरावे गोळा करण्यास प्रयत्न करतोय. या आठवड्यात आश्रमात नेमकं काय घडत आहे, याचा शोध घेण्यासाठी तपासाला नवं वळण मिळणार आहे. .निवेदिता सराफ करतात ते इंटरमिटेंट फास्टिंग म्हणजे काय? किती ते किती वाजेपर्यंत करतात? म्हणाल्या, 'मी कायम...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.