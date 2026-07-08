'मलाही माहितेय की तो कसा आहे?' अंकुश चौधरीबद्दल दीपा परब म्हणाली, 'आम्ही नवरा बायको होण्याअगोदर...'

SUNA YETI GHARA ACTRESS DEEPA PARAB LATEST INTERVIEW: स्टार प्रवाह वाहिनीवरील 'सुना येती घरा' या मालिकेत महत्त्वाच्या भूमिकेत आहे. सध्या प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत असलेल्या या मालिकेत अशोक शिंदे, शर्मिष्ठा राऊत यांची देखील महत्त्वाची भूमिका आहे. दरम्यान अशातच या मालिकेच्या निमित्तानं अभिनेत्री दीपा परब हिने मुलाखत दिली. या मुलाखतीत तिने तिच्या अभिनयाच्या करिअरबद्दल तसंच तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल मनमोकळ्या गप्पा मारल्या. यावेळी ती अंकुश चौधरीबद्दल सुद्धा मनमोकळेपणाने बोलत होती. .दीपा परब हिने राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. तिथं बोलताना ती म्हणाली की, 'तो सगळ्यांचा चांगला मित्र असून आम्ही नेहमीच एकमेकांना जपत आलोय. मला एकटं राहायला प्रचंड आवडतं. मी माझ्यात राहणं पसंत करते. त्यामुळे बाहेर कुठं जाण्यासाठी त्याने माझ्यावर कधीच दबाव आणला नाही. त्यालाही माहिती आहे की, मी कशी आहे? तसंच मला ही तो कसा आहे? याची कल्पना आहे.'.'नवरा-बायको म्हणून अनेक गोष्टी बोलल्या जातात. परंतु नवरा बायको होण्याआधी एकमेकांचे चांगले मित्र आहोत. अंकुश खूप चांगला सल्लागार आहे. तो हक्काने मला सगळं सांगतो, माझ्या चुका सांगतो. परंतु नेहमी मला तो तू ठरव, तुला काय वाटतं. असं म्हणत असतो. त्याचा हा गुण मला खूप आवडतो.'.पुढे बोलताना दीपा म्हणाली, 'मी थोडा ब्रेक घेतला कारण स्वत:ला वेळ देणं गरजेचं होतं. मला टीव्हीवर काम करण्याची इच्छा होती. जेव्हा मला मालिकेसाठी विचारण्यात आलं, तेव्हा मी त्याचं वाचन केलं. तसंच मालिकेत काम करण्याचा निर्णय घेतला.' असं ती मुलाखतीत बोलताना म्हणाली..'पाळी आलेली आणि ९ तास वॉशरुमलाही गेले नाही' ट्राफिकमध्ये अडकलेली मराठी अभिनेत्री, म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.