पहिलीच मालिका गाजली तरीही छोट्या पडद्यावरून का गायब होती दीपा परब? स्वतः सांगितलं कारण, म्हणाली

छोट्या पडद्यावरील कलाकार हे एका मालिकेत जरी झळकले तरी ती ते कायम प्रेक्षकांच्या मेंदूत कोरले जातात. प्रेक्षक या कलाकारांना कुठेही ओळखतात. अशीच एक मराठमोळी अभिनेत्री आता पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. ही अभिनेत्री म्हणजे दीपा परब. दीपा लवकरच स्टार प्रवाहवरील 'सुना येती घरा' या मालिकेत दिसणार आहे. ती या मालिकेत उमावती या भूमिकेत दिसणार आहे. मात्र दीपा आता मोठा ब्रेकनंतर प्रेक्षकांच्या भेटीला येतेय. यापूर्वी ती झी मराठीवरील 'तू चाल पुढं या मालिकेत दिसली होती. मात्र त्यानंतर तिने ब्रेक घेतला होता. आता दीपाने तिने ब्रेक का घेतला होता याबद्दल सांगितलंय. .दीपाची 'तू चाल पुढं' ही मालिका २०२२ मध्ये प्रदर्शित झाली होती. या मालिकेने २०२४ मध्ये प्रेक्षकांचा निरोप घेतलेला. दीपाने नुकतीच लोकमत फिल्मीला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'मी थोडा ब्रेक घेतला, कारण स्वत:चा वेळ घेणे गरजेचे असते. तुम्हाला जर नव्याने सुरुवात करायची असेल तर तुमचं डोकं, मनही तितकं ताजेतवाने असावं लागतं. दरम्यानच्या काळात मी एका चित्रपटातही काम केलं. ते काम करताना मजा आली. काही गोष्टी आहेत, ज्या लवकरच प्रेक्षकांसमोर येतील. पण, टीव्हीवर काम करत नव्हते तर टीव्हीवर काम करावं असं वाटत होतं. त्यांनी ‘सुना येती घरा’ मालिकेतील भूमिकेसाठी मला विचारलं गेलं, त्याचं वाचन झालं. त्यानंतर या मालिकेत काम करण्याचा निर्णय घेतला आणि मालिकेत भूमिका साकारण्यासाठी होकार दिला.'.या मालिकेतील भूमिकेसाठी दीपा साताऱ्याची भाषा शिकतेय. याबद्दल बोलताना ती म्हणाली, 'मी कोकणातली आहे. आमच्या सेटवर सागर म्हणून क्रिएटिव्ह डायरेक्टर आहेत, ते सातारचे आहेत, त्यामुळे भाषेचा हेल कसा असतो, कसं बोलायचं हे त्यांच्याकडून शिकता येतं. माझ्या आयुष्यात ही गोष्ट खूप मोठी आहे की मी एका वेगळ्या भाषेवर काम करत आहे. ते आव्हानात्मक आहे, पण काम करायला मजा येत आहे, मी आनंदी आहे.' .मी दारू पीत नाही... अखेर रितेश देशमुखने 'त्या' व्हायरल व्हिडिओवर सोडलं मौन; म्हणाला- ज्याने जा व्हिडिओ टाकला त्याला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.