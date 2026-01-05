Deepika Padukone : हटके अंदाजात दीपिकाने वाढदिवस केला साजरा, चाहत्यांसोबत केक कटिंग आणि बरच काही... Viral Video

Deepika Padukone cake cutting video viral: बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री दीपिका पदुकोणने तिच्या अभिनयाने आणि स्टाईलने प्रेक्षकांची मने जिंकत असते. दीपिका पदुकोणने केवळ बॉलिवूडमध्येच नाही तर हॉलिवूडमध्येही स्वतःची एक मजबूत ओळख निर्माण केली आहे. आज दीपिका पदुकोणचा 40 वा वाढदिवस आहे आणि या खास प्रसंगी चाहत्यांपासून ते स्टार्सपर्यंत सर्वजण दीपिकाला शुभेच्छा देत आहेत. विशेष म्हणजे दीपिका पदुकोणने तिचा वाढदिवस तिच्या फॅन्ससोबत साजरा केला आहे आणि तिचा हा व्हिडिओ सोशल मिडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. दीपिका पदुकोणचा हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर चाहते तिचे कौतुक करताना थकत नाहीत..दीपिका पदुकोण आणि रणवीर सिंग सध्या त्यांच्या सुट्ट्यांसाठी न्यूयॉर्कमध्ये आहेत. पण परदेशात जाण्यापूर्वी, अभिनेत्रीने तिचा वाढदिवस तिच्या चाहत्यांसह साजरा केला. असे वृत्त आहे की दीपिका पदुकोणने 18 डिसेंबर रोजी तिच्या चाहत्यांसह भेटीगाठीचे आयोजन केले होते, ज्यामध्ये ती केवळ तिच्या चाहत्यांना भेटली नाही तर तिचा 40 वा वाढदिवसही साजरा केला. व्हिडिओमध्ये, दीपिकाने चाहत्यांमध्ये चॉकलेट केक कापला आणि चाहत्यांसह जल्लोष करताना केक खाताना दिसत आहे. या खास प्रसंगी, दीपिका पदुकोण मरून रंगाच्या पोशाखात दिसली, ज्यामध्ये तिचा लूक अद्भुत दिसत होता. चाहते अभिनेत्रीसाठी 'हॅपी बर्थडे' गातानाही दिसले आहे..तिने एका भव्य पार्टीचे आयोजन केले होते, ज्यामध्ये स्वादिष्ट जेवण आणि भरपूर भेटवस्तू होत्या. विशेष म्हणजे या भेटवस्तूंमध्ये दीपिका पदुकोणने लिहिलेल्या नोट्स देखील होत्या. .आगामी चित्रपट दीपिका पदुकोणकडे सध्या अनेक चित्रपट आहेत. यातील पहिले नाव शाहरुख खानचा 'किंग' आहे. या चित्रपटात दीपिका पदुकोण पुन्हा एकदा शाहरुख खानच्या विरुद्ध मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. यासोबतच, दीपिका पदुकोण 'ब्रह्मास्त्र 2' मध्येही एका महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसू शकते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.