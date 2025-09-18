'कल्की २८९८ एडी' मधून दीपिका पादुकोणचा पत्ता कट; निर्मात्यांनी पोस्ट करत कारणही सांगितलं, आता कोण साकारणार ती भूमिका?

लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ही बॉलिवूडच्या सर्वाधिक मानधन घेणाऱ्या अभिनेत्रींपैकी एक आहे. तिने आपल्या अभिनयाच्या जोरावर प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलं. तिचे बहुतेक चित्रपट हे हिटच्या यादीत आहेत. दीपिका शेवटची 'कल्की २८९८ एडी' मध्ये दिसली होती. त्यानंतर तिने तिची मुलगी दुवाला जन्म दिला. चाहते तिच्या 'कल्की २८९८ एडी'च्या दुसऱ्या भागाची आतुरतेने वाट पाहत होते. मात्र आता दीपिकाच्या चाहत्यांसाठी मोठी बातमी समोर येतेय. दीपिकाला 'कल्की २८९८ एडी' मधून बाहेर केलं गेलंय. आता तिच्याजागी कोणती अभिनेत्री दिसणार याबद्दल प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता आहे. .प्रोडक्शन हाऊस 'वैजयंती मूवीज'ने त्यांच्या X हँडलवरून याबद्दल एक पोस्ट शेअर केली आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की 'कल्कि' सारख्या मोठ्या प्रोजेक्टसाठी केवळ कमिटमेंटच नव्हे, तर आणखीही काही गोष्टी आवश्यक असतात. 'कल्कि २८९८ एडी' मध्ये दीपिका आणि प्रभास यांची जोडी खूप पसंत केली गेली होती. त्यामुळे प्रेक्षक त्यांच्या केमिस्ट्रीला पुन्हा एकदा सिक्वलमध्ये पाहण्यासाठी उत्सुक होते. मात्र आता दीपिकाने चित्रपट सोडल्यामुळे चाहते निराश झाले आहेत. .काय आहे ट्विट?व्यजयंती मुव्हीजने 18 सप्टेंबर रोजी ट्विट करत जाहीर केलं की, दीपिका पदुकोण 'कल्की 2898 AD' च्या दुसऱ्या भागात दिसणार नाही. त्यांनी लिहिलं, ' आम्ही अधिकृतपणे घोषित करतो की, दीपिका पदुकोण 'कल्की 2898 AD' च्या सिक्वेलचा भाग असणार नाही. खूप विचारविनिमय केल्यानंतर आम्ही वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या चित्रपटाच्या निर्मितीचा प्रवास खूप लांबचा असूनही, आम्ही भागीदारी करू शकलो नाही. 'कल्की'सारख्या चित्रपटाला बांधिलकी आणि इतर गोष्टींची गरज असते. आम्ही तिच्या भविष्यासाठी शुभेच्छा देतो.' असे त्यांनी लिहिले आहे..याच वर्षी दीपिका संदीप रेड्डी वांगाच्या 'स्पिरिट' या चित्रपटातून बाहेर पडली होती. रिपोर्ट्सनुसार, दीपिकाने संदीप रेड्डी वांगासमोर काही मागण्या ठेवल्या होत्या, ज्यामध्ये 8 तासांच्या शिफ्टचा समावेश होता. संदीपने दीपिकाच्या मागण्या अनप्रोफेशनल असल्याचं म्हटलं होतं. यावर वाद झाला आणि दीपिकाने तो चित्रपट सोडला होता. आता दीपिका 'कल्की'मधूनही बाहेर पडली आहे. काही महिन्यांपूर्वी अशा बातम्या आल्या होत्या की, दीपिकाने 'कल्की 2' मध्येही कमी तास काम करण्याची मागणी केली होती आणि त्याच कारणामुळे तिने हा चित्रपट सोडला. पण आता ही बातमी खरी ठरली आहे..२ वर्ष चांगली चालली अन् वाहिनीने अचानक बंद केली लोकप्रिय मालिका; प्रेक्षक संतापले, म्हणतात- काय मूर्खपणा... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.