'कल्की २८९८ एडी' मधून दीपिका पादुकोणचा पत्ता कट; निर्मात्यांनी पोस्ट करत कारणही सांगितलं, आता कोण साकारणार ती भूमिका?

Deepika Padukone Exit From Kalki: लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण हिला 'कल्की २९९८ मधून बाहेर झाली आहे. निर्मात्यांनी त्यामागचं कारण सांगितलंय.
लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ही बॉलिवूडच्या सर्वाधिक मानधन घेणाऱ्या अभिनेत्रींपैकी एक आहे. तिने आपल्या अभिनयाच्या जोरावर प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलं. तिचे बहुतेक चित्रपट हे हिटच्या यादीत आहेत. दीपिका शेवटची 'कल्की २८९८ एडी' मध्ये दिसली होती. त्यानंतर तिने तिची मुलगी दुवाला जन्म दिला. चाहते तिच्या 'कल्की २८९८ एडी'च्या दुसऱ्या भागाची आतुरतेने वाट पाहत होते. मात्र आता दीपिकाच्या चाहत्यांसाठी मोठी बातमी समोर येतेय. दीपिकाला 'कल्की २८९८ एडी' मधून बाहेर केलं गेलंय. आता तिच्याजागी कोणती अभिनेत्री दिसणार याबद्दल प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता आहे.

