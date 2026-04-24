'या' अभिनेत्रीच्या प्रेमात होते दीपिकाचे वडील; तिचं लग्न झाल्यावर बाथरूममध्ये बसून रडलेले, कोण आहे ती अभिनेत्री?

आपल्या अभिनयाच्या जोरावर बॉलीवूडमध्ये स्थान निर्माण करणारी लोकप्रिय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण हिने नुकतीच तिच्या दुसऱ्या प्रेग्नन्सीची घोषणा केली. त्यामुळे चाहते तिच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव करत आहेत. मात्र दुसरीकडे तिच्या 'राका' चित्रपटाबद्दल अनेक प्रश्न विचारले जातायत. ती पुन्हा एकदा ब्रेकवर जाणार का असा प्रश्न विचारला जातोय. या सगळ्यात दीपिकाचे वडीलदेखील चर्चेत आहेत. त्याचं कारण म्हणजे अभिनेत्रीने वडिलांचा सांगितलेला किस्सा. दीपिकाच्या वडिलांना एक बॉलीवूड अभिनेत्री खूप जास्त आवडत होती आणि तिचं लग्न झाल्यावर त्यांना खूप वाईट वाटलेलं. कोण होती ती अभिनेत्री?.दीपिका एका मुलाखतीत म्हणालेली की तिचे वडील 90 च्या दशकातील एका अभिनेत्रीसाठी खूप वेडे होते. ते दररोज न्यूजपेपरमध्ये तिचे फोटो पाहत बसत, बाथरूममध्ये ते तासनतास घालवत असत. एकदा तिच्या लग्नाची बातमी आली. इंडस्ट्रीसाठी ती एक मोठी बातमी होती पण माझ्या वडिलांसारख्या तिच्या अनेक चाहत्यांसाठी हा मोठा धक्का होता. त्या दिवशी नेहमीप्रमाणे ते बाथरूममध्ये न्यूजपेपर घेऊन गेले. तिच्या लग्नाची बातमी वाचून त्यांना इतकं दु:ख झालं की त्यांनी स्वत: बाथरूममध्ये कोंडून घेतलं आणि ढसाढसा रडले. जेव्हा ते बाथरूममधून बाहेर आले तेव्हा त्यांचे डोळे खूप सूजले होते. ते पाहून त्यांच्या पत्नीने त्यांना असंख्य प्रश्न विचारले.'.ती पुढे म्हणालेली, 'आजही त्यांचं कुटुंब या गोष्टीवरून विनोद करतं. जेव्हा मी एकदा त्यांना सांगितलं की मी त्यांना भेटायला जातेय तुम्ही येतंय का तेव्हा त्यांनी नकार दिला.' आणि आपले वडील तुमच्या प्रेमात होते असं दीपिकाने त्या अभिनेत्रीला सांगितल्यावर ती अभिनेत्रीही खूप हसली होती. ही अभिनेत्री दुसरी तिसरी कुणी नसून माधुरी दीक्षित आहे. माधुरीने जेव्हा नेने यांच्याशी लग्न केलं तेव्हा दीपिकाच्या वडिलांना खूप वाईट वाटलेलं. .दीपिकाचे वडील प्रकाश पादुकोण आंतरराष्ट्रीय बॅडमिंटनपटू होते. ते एका मुलाखतीत म्हणाले, 'जगात नंबर वन रँक असूनही मी पहिल्यांदाच नॅशनल चॅम्पियनशिप हरलो होतो. मी जवळपास बॅडमिंटन सोडलंच होतं. त्याच डिप्रेशनमध्ये मी माझ्या चुलत बहिणीशी लग्न केलं. लग्नानंतर आम्ही कोपनहेगनला गेलो, जिथं मी 1986 पर्यंत बॅडमिंटन खेळत होतो. दीपिकाचा जन्म तिथं झाला आणि 1989 मध्ये मी निवृत्ती घेतली.'