दीपिकाला रणबीरला गिफ्ट द्यायचं होतं 'कंडोमचं पाकीट', पण दुसरीकडे रोमान्स करताना अभिनेत्रीनं रंगेहात पकडले आणि...

DEEPIKA PADUKONE OPENS UP ABOUT RANBIR KAPOOR BREAKUP:दीपिका पादुकोणने रणबीर कपूरसोबतच्या जुन्या नात्याबद्दल प्रामाणिकपणे भाष्य केलं आहे. ब्रेकअप, फसवणूक आणि एका रॅपिड फायरमध्ये सांगितलेली मजेशीर भेट पुन्हा चर्चेत आली असून, दीपिकाचा हा खुलासा सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
Deepika Padukone Ranbir Kapoor Breakup : बॉलिवूड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ही मनोरंजन विश्वातील सध्याची आघाडीची अभिनेत्री आहे. ती आज तिचा ४० वा वाढदिवस साजरा करत आहे. तिने वेगवेगळ्या भूमिकामधून प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलं. 'ओम शांती ओम' हा सिनेमा तिच्या आयुष्यातील टर्निंग पॉईंन्ट सिनेमा ठरला. तिने तिच्या आयुष्यामध्ये अनेक चढ-उतार पाहिले. परंतु एक काळ असा होता, जेव्हा ती तिच्या ब्रेकअपमुळे खचून गेली होती.

