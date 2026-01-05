दीपिकाला रणबीरला गिफ्ट द्यायचं होतं 'कंडोमचं पाकीट', पण दुसरीकडे रोमान्स करताना अभिनेत्रीनं रंगेहात पकडले आणि...

Deepika Padukone Ranbir Kapoor Breakup : बॉलिवूड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ही मनोरंजन विश्वातील सध्याची आघाडीची अभिनेत्री आहे. ती आज तिचा ४० वा वाढदिवस साजरा करत आहे. तिने वेगवेगळ्या भूमिकामधून प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलं. 'ओम शांती ओम' हा सिनेमा तिच्या आयुष्यातील टर्निंग पॉईंन्ट सिनेमा ठरला. तिने तिच्या आयुष्यामध्ये अनेक चढ-उतार पाहिले. परंतु एक काळ असा होता, जेव्हा ती तिच्या ब्रेकअपमुळे खचून गेली होती. .दीपिका आणि रणबीर यांच्या नात्याबद्दल सिनेसृष्टीत सगळ्यांनाच माहिती आहे. एक काळ असा होता, ज्यावेळी दीपिका आणि रणबीर एकमेकांच्या प्रेमात आकंठ बुडाले होते. 2007 मध्ये दोघांनी एकमेकांना डेट करायला सुरुवात केली होती. परंतु ३ वर्षातच दोघांच्या नात्यात दुरावा आला. त्यानंतर दीपिकाने एका मुलाखतीत तिच्या रणबीरसोबतच्या ब्रेकअपबद्दल स्पष्ट सांगितलं होतं. .'एकदा माफ करून चुक केली'रणबीर बद्दल बोलताना दीपिका म्हणाली की, 'मी कधीही रिलेशनशिपमध्ये कोणाचा विश्वासघात केला नाही. मी जवळच्या लोकांना डावलून रणबीरला पुन्हा एकदा संधी दिली. परंतु जेव्हा रणबीर फसवणूक करताना पकडला गेला. तेव्हा मी पुर्णपणे तुटून गेले. मी इतकी मुर्ख होते की, मी रणबीरला दुसरी संधी द्यायला तयार झाले. परंतु त्याच्यासोबतच्या ब्रेकअपनंतर बाहेर येयला मला बराच काळ लागला.'.पुढे बोलताना दीपिका म्हणाली की, 'जेव्हा त्याने मला पहिल्यांदा फसवलं, त्यावेळी मला माझ्यात चूक दिसली. परंतु नंतर सतत गोष्टी घडायला लागल्या तेव्हा कळलं की, समोरच्या व्यक्तीमध्ये समस्या आहे. जेव्हा ब्रेकअप झालं तेव्हा खूप रडले, पण नंतर मी एक चांगली व्यक्ती बनले. मी देवाचे खरंच आभार मानते की, आम्ही वेगळे झालो.' रणबीरने देखील एका मुलाखतीमध्ये त्याच्या चुका मान्य केल्यात. .रणबीरला द्यायचं होतं खास गिफ्टदरम्यान सोनम कपूर आणि दीपिका पादूकोण एकदा कॉफी विथ करण या शोमध्ये एकत्र दिसले होते. त्यावेळी दीपिका आणि रणबीर यांच्या रिलेशनशीपबाबत चर्चा सुरु होती. दोघांच्या प्रेमसंबंधाबद्दल सर्वांना माहिती होती. त्यावेळी एका रॅपिड फायर प्रश्ना दरम्यान दीपिकाला विचारण्यात आलं की, 'रणबीर कपूरला काय भेट द्यायची इच्छा आहे?' त्यावर दीपिकाने 'कंडोमचं पॅकेट' असं उत्तर दिलं होतं..'गहराइयां सिनेमातील इंटिमेंट सीन खूप विचित्र होता' दीपिकाने सांगितलेला अनुभव, म्हणालेली...'सीन करताना मला...' .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.