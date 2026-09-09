'दातापासून ते चेहऱ्याच्या हावभावापर्यंत; ‘दुआ तर अगदी रणवीरची कॉपीच’ नेटकऱ्यांनी रणवीरचे लहाणपणीचे फोटो काढले शोधून, Photo Viral

DUA LOOKS LIKE RANVEER SINGH: बॉलिवूडमधील लोकप्रिय जोडी दीपिका पादुकोण आणि रणवीर सिंह यांनी लेक दुआच्या दुसऱ्या वाढदिवसानिमित्त तिचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले. यावेळी दीपिकाने तिचा बेबी बंप सुद्धा फ्लॉन्ट केला. फोटो समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावर चाहत्यांच्या कमेंट्सचा अक्षरशः पाऊस पडला. दरम्यान या सगळ्यात दुआ आणि रणवीरचे लहानपणीचे फोटो व्हायरल होत असून 'बाप-लेक कार्बन कॉपी' दिसत असल्याचं अनेकांनी म्हटलय..दीपिका आणि रणवीर यांनी शेअर केलेल्या फोटोंमध्ये त्यांची लेक दुआने सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलय. यावेळी त्यांनी पोस्ट शेअर करत 'बेबी दुआ आणि आमचं हृदय वाढतच चाललंय. तुमच्या आशीर्वादांसाठी धन्यवाद' असं कॅप्शन दिलं होतं. दरम्यान फोटो समोर येताच अनेक चाहत्यांनी दुआला अतिशय क्यूट स्टारकिड म्हटलं. काहींनी तर दुआ अगदी तिचे वडील रणवीर सिंह यांच्यासारखी दिसत असल्याचं म्हटलं आहे..दुआचे फोटो पाहिल्यानंतर चाहत्यांनी तिची तुलना रणवीरच्या बालपणीच्या फोटोसोबत केलीय. अनेकांनी रणवीरचे बालपणीचे फोटो शोधून काढत दुआ आणि रणवीर कसे सेम-टू-सेम दिसतात हे दाखवून दिलय. एकाने कमेंट करत लिहलं की, “दीपिकाच्या जीन्सने प्रयत्नही केला नसेल. छोटा रणवीर आणि दुआचे दातही एकसारखे आहेत,” असं म्हटलय. तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्यानं “रणवीरची छोटी ट्विन” अशी पोस्ट केलीय..दीपिका आणि रणवीरने दुआसोबतचे फोटो शेअर केल्यानंतर अवघ्या १२ तासांत या पोस्टला ६.८ मिलियनहून अधिक लाइक्स आणि ५७ हजारांहून अधिक कमेंट्स होत्या. दरम्यान दोघांबद्दल बोलयाचं झालं तर रणवीर-दीपिकाने २०१८ मध्ये इटलीमध्ये लग्न केलं. लग्नानंतर जवळपास सहा वर्षांनी, सप्टेंबर २०२४ मध्ये त्यांच्या घरी दुआचं आगमन झालं. आता ते लवकरच दुसऱ्या बाळाचं स्वागत करणार आहेत..‘त्याला माझी इनसिक्युरिटी वाटायची’; अनेक वर्षांनंतर नीना गुप्तांनी उघड केलं गुपित, म्हणाल्या...'माझ्यापेक्षा जास्त...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.