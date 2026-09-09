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'दातापासून ते चेहऱ्याच्या हावभावापर्यंत; ‘दुआ तर अगदी रणवीरची कॉपीच’ नेटकऱ्यांनी रणवीरचे लहाणपणीचे फोटो काढले शोधून, Photo Viral

DEEPIKA PADUKONE RANVEER SINGH DAUGHTER DUA:दीपिका पादुकोण आणि रणवीर सिंह यांच्या लेकी दुआच्या दुसऱ्या वाढदिवसानिमित्त शेअर केलेले फोटो सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाले आहेत.
PHOTOS VIRAL

RANVEER SINGH CHILDHOOD AND DUA PHOTOS VIRAL

ESAKAL

Apurva Kulkarni
Updated on

DUA LOOKS LIKE RANVEER SINGH: बॉलिवूडमधील लोकप्रिय जोडी दीपिका पादुकोण आणि रणवीर सिंह यांनी लेक दुआच्या दुसऱ्या वाढदिवसानिमित्त तिचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले. यावेळी दीपिकाने तिचा बेबी बंप सुद्धा फ्लॉन्ट केला. फोटो समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावर चाहत्यांच्या कमेंट्सचा अक्षरशः पाऊस पडला. दरम्यान या सगळ्यात दुआ आणि रणवीरचे लहानपणीचे फोटो व्हायरल होत असून 'बाप-लेक कार्बन कॉपी' दिसत असल्याचं अनेकांनी म्हटलय.

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