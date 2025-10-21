Premier

हॅप्पी दिवाळी! दिपिका-रणवीरने लेक 'दुआ'सोबत पहिल्यांदाच शेअर केला फोटो....

Deepika Padukone Ranveer Singh share daughter Dua’s first photo : रणवीर आणि दिपिकाने हा फोटो शेअर केल्यानंतर सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे. या फोटोच्या कॅप्शनमध्ये त्यांनी चाहत्यांना दिवाळीच्या शुभेच्छाही दिल्या आहेत.
दिपिका आणि रणवीरने त्यांच्या चाहत्यांना दिवाळीचं गिफ्ट दिलं आहे. त्यांनी पहिल्यांदाच त्यांच्या मुलीचा फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. या फोटोत मुलगी दुआ, रणवीर आणि दिपिका दिसत आहेत. या फोटोच्या कॅप्शनमध्ये त्यांनी चाहत्यांना दिवाळीच्या शुभेच्छाही दिल्या आहेत. या फोटोत दुआ हसताना दिसत आहे.

