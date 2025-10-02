परंपरा मोडायला घाबरत नाही... 'त्या' कारणामुळे दीपिका पदुकोण पुन्हा चर्चेत

बॉलिवूड अभिनेत्री दीपिका पदुकोणने ‘ओम शांती ओम’, ‘चेन्नई एक्स्प्रेस’, ‘पद्मावत’ आणि ‘पठाण’सारख्या सुपरहिट चित्रपटांमधून स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. नुकत्याच आयएमडीबीच्या ‘२५ इयर्स ऑफ इंडियन सिनेमा’ या अहवालात दीपिकाचे नाव चौथ्या क्रमांकावर झळकले; मात्र या यशाबरोबरच ती एका नवीन वादामुळे चर्चेत आली आहे. संदीप रेड्डी वांगाच्या ‘स्पिरिट’मधून दीपिकाने माघार घेतली होती, कारण तिने आठ तासांच्या कामकाजाची अट ठेवली होती, अशी चर्चा आहे. .यानंतर ‘कल्की २८९८ एडी’च्या सीक्वेलमधूनही तिची एक्झिट अधिकृतपणे जाहीर झाली. सूत्रांच्या माहितीनुसार दीपिकाने मानधनात २५ टक्क्यांची वाढ, दररोज केवळ आठ तासांची शूटिंग वेळ आणि स्वतःच्या २५ जणांच्या टीमसाठी आलिशान सुविधा मागितल्या होत्या. निर्मात्यांनी दिलेली सोय तिने नाकारल्याने चित्रपटातून तिची हकालपट्टी झाली, अशी चर्चा रंगली. या पार्श्वभूमीवर दिग्दर्शक वांगाने ट्विट करत दीपिकावर अप्रत्यक्ष टीका केली आणि ‘हा फेमिनिझम आहे का?’ असा सवाल उपस्थित केला. .दरम्यान, दीपिका स्वतः म्हणाली, की ती नेहमीच प्रश्न विचारायला, परंपरा मोडायला आणि महिलांवर ठरवलेल्या चौकटी मोडायला घाबरत नाही. आयएमडीबीच्या अहवालात तिची लोकप्रियता कायम असल्याने तिने चाहत्यांचे आभार मानले. सध्या दीपिका शाहरुखच्या ‘किंग’ चित्रपटात दिसणार असून त्यात सुहाना खानही झळकणार आहे. रणवीर सिंगसोबत तिचे वैवाहिक आयुष्य आणि मुलगी दुआसोबतचा संसार सुरू असतानाच हे वाद अंगाशी आले आहेत..Kantara 2 Twitter Review: कसा आहे रिषभ शेट्टीचा 'कांतारा चॅप्टर १'? ट्विटर रिव्ह्यू वाचून लगेच कळेल; नेटकरी म्हणतात- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.