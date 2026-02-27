Premier

धोनी-युवराज पासून ते विजय माल्याच्या मुलापर्यंत, दीपिकाचं नाव कोणाकोणासोबत जोडलं गेलं?

DEEPIKA PADUKONE RELATIONSHIP HISTORY : बॉलिवूड अभिनेत्री Deepika Padukone : हिच्या करिअरइतकंच तिच्या वैयक्तिक आयुष्याचीही मोठी चर्चा रंगली. सुरुवातीच्या काळात तिचं नाव अनेक सेलिब्रिटींसोबत जोडलं गेलं.
Apurva Kulkarni
Updated on

DEEPIKA PADUKONE’S RELATIONSHIP TIMELINE: बॉलिवूड अभिनेत्री दीपिका पादूकोण हिने तिच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. दीपिकाची करिअरपेक्षा वयक्तिक आयुष्याची बरीच चर्चा रंगली. करिअरच्या सुरुवातीच्या काळात तिचं नाव सेलिब्रिटींसोबत जोडलं गेलं. परंतु त्यापैकी काही नात्याची बरीच चर्चा रंगली. यातील काही अफवा देखील होत्या.

