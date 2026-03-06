Premier

दीपिकाची लेक आहे फारच डँबिस! अभिनेत्री म्हणाली, 'रणवीरसोबत गप्पा मारताना ती किंचाळते आणि...'

DEEPIKA PADUKONE SHARES CUTE STORY ABOUT DAUGHTER: बॉलिवूड अभिनेत्री दीपिका पादुकोणने नुकत्याच एका मुलाखतीत तिच्या लेक दुआबद्दल एक गोंडस किस्सा सांगितला. दीपिका आणि रणवीर सिंग गप्पा मारायला लागले की दुआ लगेच वेगवेगळे आवाज काढत किंचाळायला लागते, जणू काही तीही त्यांच्या चर्चेत सहभागी होत आहे.
Apurva Kulkarni
Updated on

DEEPIKA PADUKONE SHARES FUNNY PARENTING MOMENT: दीपिका पादुकोण आणि रणवीर सिंग ही बॉलिवूडमधली सगळ्यांची लाडकी जोडी आहे. काही महिन्यापूर्वी त्यांना कन्यारत्न प्राप्त झालं. त्यांनी त्यांच्या मुलीचं नाव दुआ ठेवलं. दरम्यान दीपिका सोशल मीडियावर जास्त सक्रीय नसते. परंतु सोशल मीडियावर ती दुआच्या काही खास गोष्टी चाहत्यांसोबत शेअर करत असते. अशातच आता एका मुलाखतीत दीपिकानं दुआबाबत एक मजेशीर किस्सा शेअर केलाय.

