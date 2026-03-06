दीपिकाची लेक आहे फारच डँबिस! अभिनेत्री म्हणाली, 'रणवीरसोबत गप्पा मारताना ती किंचाळते आणि...'

DEEPIKA PADUKONE SHARES FUNNY PARENTING MOMENT: दीपिका पादुकोण आणि रणवीर सिंग ही बॉलिवूडमधली सगळ्यांची लाडकी जोडी आहे. काही महिन्यापूर्वी त्यांना कन्यारत्न प्राप्त झालं. त्यांनी त्यांच्या मुलीचं नाव दुआ ठेवलं. दरम्यान दीपिका सोशल मीडियावर जास्त सक्रीय नसते. परंतु सोशल मीडियावर ती दुआच्या काही खास गोष्टी चाहत्यांसोबत शेअर करत असते. अशातच आता एका मुलाखतीत दीपिकानं दुआबाबत एक मजेशीर किस्सा शेअर केलाय. .दीपिका लेकीबद्दल बोलताना म्हणाली की, 'जेव्हा मी आणि रणवीर एकमेकांशी काही चर्चा करत असतो, किंवा गप्पा मारत असतो. तेव्हा दुआ कधीच शांत बसत नाही. आम्ही काय बोलायला लागलो की, ती मध्येच वेगवेगळे आवाज काढते, किंचाळायला लागते.' दीपिका पुढे हसत म्हणाली की,'जणू काही तिलाही आमच्या गोष्टी कळताय आणि ती किंचाळत आमच्यासोबत चर्चा करण्याचा प्रयत्न करते.'.पुढे बोलताना दीपिका म्हणाली की, 'ती इतकी निरागस आहे की, रणवीर सुद्धा तिच्याशी खेळण्यात मग्न होते. तसंच रणवीर एक उत्तम पिता सुद्धा आहे. तो कितीही व्यस्त असला तरी तो दुआसाठी वेळ काढतो. मी कामात असताना तो पुर्णपणे दुआची काळजी घेते. जेव्हा ती रणवीरशी गप्पा मारते तेव्हा त्याला तिचं खुप कौतूक वाटतं, मग तो सुद्धा तिच्यासोबत बोलण्यात मग्न होतो.'.दीपिकांच्या या संभाषणाचं नेटकऱ्यांना खुप कौतूक वाटलं. अनेकांनी तिच्या किस्स्यावर प्रेमाचा वर्षाव केलाय. 'मुलं खरोखरंच बेस्ट असतात' अशा कमेट्स अनेकांनी केल्यात. दरम्यान दीपिकाबद्दल बोलायचं झालं तर मुलीसाठी तिने अनेक प्रोजेक्टमध्ये थोडा ब्रेक घतलाय. तिचं पुर्ण लक्ष हे दुआवर असतं. .बाबो! प्रीती झिंटानं 'इतक्या' कोटींना विकला ब्रांद्यामधला अलिशान फ्लॅट, किंमत एकून तुम्ही सुद्धा थक्क व्हाल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.