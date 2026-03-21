पहिल्यांदाच सासू आणि नणंदेसोबत दिसली दीपिका पादुकोण; सासरच्यांसोबतचं वागणं पाहून नेटकरी चकीत

बॉलिवूड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण हिने स्वतःच्या हिमतीवर इंडस्ट्रीमध्ये वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे. ती सध्या बॉलिवूडमधली सर्वाधिक मानधन घेणारी अभिनेत्री आहे. तिच्या ८ तासांच्या कामाच्या वेळेच्या मागणीमुळे मोठा वाद झाला. मात्र नेटकऱ्यांनी तिची बाजू उचलून धरली होती. दीपिका वर्षभरापूर्वी आई झाली आहे. ती चित्रपटांच्या शुटिंगसह दुवाची काळजी घेण्यातही व्यग्र असते. आपल्या बिझी शेड्युलमधून वेळ काढून तिने एका कार्यक्रमाला हजेरी लावली होती. विशेष म्हणजे या कार्यक्रमात ती तिच्या सासूबाई आणि नणंदेसोबत दिसली. .दीपिकाने मुंबईत सतार वादक ऋषभ रिखीराम शर्मा यांच्या कार्यक्रमाला हजेरी लावली होती. या कार्यक्रमातील तिचे व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. या कार्यक्रमासाठी तिने लाल, सोनेरी, काळ्या रंगाचा ड्रेस घातला होता. केसांचा आंबाडा घातलेली दीपिका या ड्रेसमध्ये खूप सुंदर दिसत होती. या कार्यक्रमात ती सासू अंजू भवनानी आणि नणंद रितिका भवनानी यांच्यासोबत आली होती. त्या तिघीही कार्यक्रमाचा आनंद घेताना दिसल्या. तर एका दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये त्या एकमेकांसोबत बोलताना दिसल्या. एकमेकांना प्रश्न विचारताना दिसल्या. त्यांच्या बोलण्यातून त्यांच्यात खूप चांगलं बॉण्डिंग आहे असं दिसून येतं. .तो व्हिडिओ पाहून नेटकऱ्यांनी दीपिकाला एका चांगल्या पत्नीसोबतच एक चांगली सूनदेखील जाहीर केलंय. तर एकाने दीपिका आपल्या नवऱ्याच्या 'धुरंधर २' च्या यशाचा आनंद साजरा करायला आलीये का असं विचारलं. तर एकाने तिने 'धुरंधर २' पाहण्यापेक्षा हा कार्यक्रम पाहणं पसंत केलंय असं लिहिलं. एकाने ती रणवीर सिंहच्या कुटुंबाची साथ देतेय ती एक कौटुंबिक व्यक्ती आहे असं म्हटलं.