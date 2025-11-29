Premier

सनी देओलच्या कुटुंबाशी जोडली जाणार दीपिका पादुकोण; या व्यक्तीमुळे जुळणार संबंध; काय आहे नेमकं नातं?

Dipika Padukone Sunny Deol Going To Be Relatives: अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ही लवकरच सनी देओलच्या कुटुंबाशी जोडली जाणार आहे. ते दोघेही व्याही म्हणून एकमेकांशी जोडले जाणार आहेत.
Payal Naik
Updated on

अभिनेत्री दीपिका पादुकोण आणि अभिनेता सनी देओल लवकरच एकमेकांचे नातेवाईक बनणार असल्याचं समजतंय. त्यांच्यात आता जवळचं नातं निर्माण होणार आहे. दीपिकाची धाकटी बहीण अनीशा पादुकोण लवकरच विवाहबंधनात अडकणार आहे. अनीशाचा दुबईतील एका व्यावसायिकाशी साखरपुडा झाला होता. आणि आता ते दोघे लवकरच लग्न करणार आहेत. या दरम्यान, अनीशाच्या होणाऱ्या नवऱ्याबद्दल एक मोठी बातमी समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अनीशाचा होणारा नवरा थेट धर्मेंद्र यांच्या कुटुंबाशी, विशेषतः सनी देओलच्या मोठ्या मुलाच्या कुटुंबाशी संबंधित आहे.

