सनी देओलच्या कुटुंबाशी जोडली जाणार दीपिका पादुकोण; या व्यक्तीमुळे जुळणार संबंध; काय आहे नेमकं नातं?

अभिनेत्री दीपिका पादुकोण आणि अभिनेता सनी देओल लवकरच एकमेकांचे नातेवाईक बनणार असल्याचं समजतंय. त्यांच्यात आता जवळचं नातं निर्माण होणार आहे. दीपिकाची धाकटी बहीण अनीशा पादुकोण लवकरच विवाहबंधनात अडकणार आहे. अनीशाचा दुबईतील एका व्यावसायिकाशी साखरपुडा झाला होता. आणि आता ते दोघे लवकरच लग्न करणार आहेत. या दरम्यान, अनीशाच्या होणाऱ्या नवऱ्याबद्दल एक मोठी बातमी समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अनीशाचा होणारा नवरा थेट धर्मेंद्र यांच्या कुटुंबाशी, विशेषतः सनी देओलच्या मोठ्या मुलाच्या कुटुंबाशी संबंधित आहे. .दीपिका पादुकोणची बहीण अनीशा पादुकोण ही रोहन आचार्य यांच्याशी लग्न करणार आहे, ज्यांचं नातं थेट देओल कुटुंबाशी आहे. रोहन आचार्य यांची बहीण दृशा आचार्य हिचा विवाह सनी देओलचा मोठा मुलगा करण देओल याच्याशी झाला आहे. म्हणजेच सनी देओलच्या सुनेचा भाऊ रोहन आणि दीपिका पादुकोणची बहीण लग्नबंधनात अडकणार आहेत. या नात्यामुळे, अनीशाचा रोहनशी विवाह झाल्यानंतर, दीपिका आणि तिचे कुटुंब हे धर्मेंद्र यांच्या कुटुंबाचा भाग बनतील. रोहन आचार्य हे प्रसिद्ध चित्रपट दिग्दर्शक बिमल रॉय यांचे पणतू आहेत. बिमल रॉय यांची नात चिम्मू आचार्य या रोहन आणि दृशा आचार्य यांच्या आई आहेत..कोण आहे रोहन आचार्य?रोहन आचार्य हे दुबईमध्ये राहणारे एक व्यवसायिक आहेत. अनीशा पादुकोण आणि रोहन आचार्य हे अनेक वर्षांपासून एकमेकांना ओळखतात. रोहनची होणारी पत्नी अनीशाबद्दल बोलायचं झाल्यास, ती एक माजी गोल्फ खेळाडू आहे, जिने राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे प्रतिनिधित्व केलं आहे. .सध्या काय करते अनीशा पादुकोण?सध्या अनीशा 'द लिव लव लाफ फाउंडेशन' ची सीईओ आहे. या फाउंडेशनची स्थापना तिची बहीण दीपिकाने २०१५ मध्ये केली होती. मानसिक आरोग्याबद्दल जागरूकता वाढवणे आणि त्यासंबंधीच्या अफवा कमी करणे, हा या फाउंडेशनचा उद्देश आहे. अनीशाने मानसशास्त्र, समाजशास्त्र आणि अर्थशास्त्रामध्ये पदवी घेतली आहे. तिने हार्वर्ड बिझनेस स्कूलमधूनही शिक्षण घेतलं आहे. .लवकरच होणार लग्न!रिपोर्ट्सनुसार, पादुकोण कुटुंब अनीशाच्या लग्नाची तयारी करत आहे आणि हे लग्न लवकरच होण्याची अपेक्षा आहे. दीपिका पादुकोणची बहीण आणि रोहन आचार्य यांच्या लग्नाची अधिकृत तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. दोन्ही कुटुंबांकडून लवकरच याबद्दल माहिती येण्याची शक्यता आहे. अनीशा आणि रोहन यांनी त्यांचं नातं बराच काळ लपवून ठेवलं होतं. विशेष म्हणजे, दीपिका पादुकोणचे सासरचे लोक (रणवीर सिंगचे आई-वडील) कथितरित्या रोहन आचार्य यांचे वडील सुमित आचार्य यांच्या अगदी जवळचे आहेत.