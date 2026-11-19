DEOOL BAND CHILD ACTRESS ARYA GHARE NEWS: 'देऊळ बंद' सिनेमातून बालकलाकार म्हणून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेली अभिनेत्री आर्या घारे सध्या चर्चेत आहे. या चित्रपटातील तिची भूमिका प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली होती. नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत तिने 'देऊळ बंद २'च्या निमित्ताने बालपणीच्या आठवणी, चित्रपटाच्या सेटवरील अनुभव आणि कुटुंबाविषयीच्या काही गोष्टी सांगितल्या होत्या. दरम्यान, आता तिने सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या एका पोस्टमुळे ती पुन्हा चर्चेत आली आहे. या पोस्टमध्ये तिने आपलं नाव बदलल्याची माहिती दिली आहे..आर्याने सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ शेअर करत तिच्या आयुष्यातील या महत्त्वाच्या निर्णयाबद्दल सांगितलं. ती म्हणाली, "मी माझ्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचा निर्णय तुम्हा सगळ्यांसोबत शेअर करतेय. काही गोष्टी सोप्या नसतात. माझ्या वैयक्तिक आयुष्यातील काही गोष्टी मी आजवर तुमच्यासोबत शेअर केल्या नव्हत्या. इतके दिवस मी आईमुळे शांत होते. पण आता बस्स! आता वेळ आली आहे. माझ्यासाठी नाव बदलणं हा सोपा निर्णय नव्हता. मात्र, कधी कधी स्वतःसाठी आणि स्वाभिमानासाठी काही निर्णय घ्यावे लागतात.".पुढे ती म्हणाली, "ज्या व्यक्तीने आयुष्यात कधीच कोणती जबाबदारी पार पाडली नाही, त्या व्यक्तीचं नाव मी माझ्या ओळखीचा भाग म्हणून का वापरावं? माझ्या आईची बदनामी कशी होणार नाही, तिला त्रास कसा होणार नाही, याचाच विचार मी इतके दिवस करत होते.".यावेळी आर्याने तिच्या आईचेही भरभरून कौतुक केले. ती म्हणाली, "माझ्या आयुष्यात अशी एक व्यक्ती आहे, जिने मला कसं जगावं, कसं वागावं, संघर्ष कसा करावा आणि कधीही कमीपणा न घेता खंबीरपणे कसं उभं राहावं, हे शिकवलं. हे सगळं माझ्या आईने केलं आहे. तिच्या या योगदानाची परतफेड मी कधीच करू शकणार नाही. आज मी जी काही आहे, ती फक्त माझ्या आईमुळेच.".तसंच, आईला त्रास देणाऱ्या व्यक्तीचं नाव आपल्या आयुष्यातून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतल्याचंही तिने स्पष्ट केलं. "ज्या व्यक्तीने माझ्या आईला त्रास दिला, त्या व्यक्तीचं नाव मी माझ्या आयुष्यातून काढत आहे. आजपासून माझं नाव आर्या वैशाली असेल. जिने मला संस्कार दिले, त्यागाची भावना शिकवली, त्या माझ्या आईचं नाव आज मी अधिकृतपणे माझ्या नावासोबत जोडत आहे. हे माझं एकमेव आणि अधिकृत अकाउंट आहे. त्यामुळे तुम्हा सर्वांना ही माहिती देत आहे. तुम्ही मला समजून घ्याल, अशी आशा आहे. आजपासून मला आर्या वैशाली याच नावाने हाक मारा," असं आवाहनही तिने चाहत्यांना केलं..मालिकेत सावत्र आई-मुलगी, पण खऱ्या आयुष्यात बेस्ट फ्रेंड्स! 'कमळी' फेम गौरी-अनिकाचा भन्नाट डान्स, Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.