११ कोटी कमावणाऱ्या 'देऊळबंद २'चं बजेट किती आहे माहितीये? ३ दिवसात वसूल केले बजेट?

मराठमोळे दिग्दर्शक प्रवीण तरडे यांचा प्रत्येक चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालतो. ते आपल्या चित्रपटातून प्रेक्षकांपर्यंत जे पोहोचवू इच्छित असतात ते पोहोचतं आणि त्यामुळेच मराठी सिनेसृष्टीतील टॉप कलाकारांपैकी ते एक आहेत. आताही त्यांच्या 'देऊळ बंद २' या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर वाद आणलंय. पहिल्याच दिवशी या चित्रपटाने तब्बल ३ कोटींची कमाई केली होती. आताही चित्रपटाचे अनेक शो हाउसफुल आहेत. मात्र थिएटरमधे हाऊसफुल असणारा चित्रपट किती कोटींमध्ये बनलाय माहितीये का? .'देऊळबंद २' हा सिनेमा गुरुवारी पहाटे ५. ३० ला प्रदर्शित करण्यात आला. महत्वाचं म्हणजे हे शो देखील फुल होते. पहिल्या दिवशी या सिनेमाने भारतात तब्बल २. ४५ कोटींची कमाई केली. दुसऱ्या दिवशीही या सिनेमाने २.५५ कोटी कमावले. तर तिसऱ्या दिवशी म्हणजे शनिवारी या सिनेमाने तब्बल ४ . ४५ कोटींची कमाई केली. तिसऱ्या दिवशी या चित्रपटाला उत्तम प्रतिसाद मिळाला. रविवारचे शो देखील हाऊसफुल असल्याचं बोललं जातंय. अशातच आतापर्यंत या चित्रपटाने तब्बल ११. ६२ कोटींची कमाई केलीये. मात्र या सिनेमाचं बजेट ठाऊक आहे का?.किती कोटींमध्ये बनलाय सिनेमा दिग्दर्शक किंवा निर्मात्यांनी या सिनेमाचं बजेट सांगितलेलं नाही मात्र सोशल मीडियावर आणि वेबसाईट्सवर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार हा चित्रपट ९ ते १० कोटींच्या बजेटमध्ये बनला आहे. त्यामुळे चित्रपटाने त्याची बजेटची रक्कम आधीच वसूल केलीये. तर आता चित्रपट नफा कमावणार आहे. 'देऊळ बंद २' या सिनेमाची कथा, पटकथा, संवाद आणि दिग्दर्शन प्रसिद्ध दिग्दर्शक प्रवीण विठ्ठल तरडे यांनी केलंय. आणि पुन्हा एकदा थिएटरमध्ये त्यांच्या लेखणीची जादू स्पष्ट दिसून येतेय.