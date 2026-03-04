"त्यांच्या मुलाला.." अभिनेत्री विशाखा सुभेदार यांच्या Viral Video नंतर उपमुख्यमंत्र्यांचं आश्वासन

Entertainment News : इस्रायल आणि अमेरिका यांनी इराणवर केलेल्या हल्ल्यामुळे संपूर्ण जग तणावात आहे. हवाई, जल वाहतुकीवर परिणाम झाला असून अनेक देशांनी त्यांचं हवाई क्षेत्र बंद केलं आहे. दुबई विमानतळ बंद करण्यात आलं असून काही भारतीय प्रवास कुवेतमध्ये अडकले आहेत. अभिनेत्री विशाखा सुभेदार यांचा मुलगा कुवेतमध्ये अडकला आहे. .विशाखा यांनी सोशल मीडियावर व्हिडीओ शेअर करत त्यांचा मुलगा अभिनय लंडनला जात असताना कुवेतमध्ये अडकल्याची माहिती दिली होती आणि सरकारकडे मदत मागितली होती. ही परिस्थिती सांगताना त्या खूप रडत होत्या. सोशल मीडियावर त्यांनी हा व्हिडीओ शेअर केल्यावर अल्पावधीत व्हायरल झाला होता. .या व्हिडिओनंतर एबीपी माझाला दिलेल्या मुलाखतीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की,"विशाखा सुभेदार यांचा मुलगा कुवेतमध्ये तीन चार दिवसांपासून आहे. लंडनला जात होता. परंतु ही सर्व युद्धजन्य परिस्थिती सुरू झाली आणि त्यामुळे तो कुवेतला अडकलेला ते. आमचे डॉक्टर राहुल त्यांच्यासोबत बोलले आहेत. जोपर्यत त्यांना इकडे आणण्याची व्यवस्था होत नाही, ती सुद्धा आम्ही करतोय. तोपर्यंत तिकडे सुरक्षित राहण्याची व्यवस्था आणि त्यांची कोणतीही गैरसोय होणार नाही याची आम्ही काळजी घेऊ.".विशाखा यांनी व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं की,"नमस्कार! मी विशाखा सुभेदार. माझी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांना विनंती आहे की, माझा मुलगा अभिनय लंडनच्या प्रवासाला निघाला होता. मात्र कुवेतमध्ये lay over असल्यामुळे त्याचं फ्लाईट तिथे उतरवण्यात आलं. गेले चार दिवस एअर स्पेस नसल्याने सगळ्या देशाला माहित आहे विमानं रद्द करण्यात आली आहे. माझा मुलगा चार दिवसांपासून कुवेतमध्ये अडकला आहे. आता तिथली परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे, हे आपण बातम्यांमधून पाहतोय. तो स्वत: तिथे अनुभवतोय. तिथे हल्ले होत आहेत. एअरलाईनने आत्ता त्यांची हॉटेलमध्ये व्यवस्था केली आहे. इंडियन अँबेसीने व्यवस्था केली आहे. पण आता त्यांना भारतात परत आणण्याची व्यवस्था करावी. दुबईच्या लोकांना परत आणलं गेलं तसंच कुवेतमध्येही भारतीय अडकलेत त्यांना परत आणावं. ही माझी कळकळीची विनंती आहे. अनेक पोरांच्या आया, अनेक कुटुंब त्यांची मायदेशी वाट बघत आहे. लवकरात लवकर त्यांना परत आणा, त्यांची काळजी घ्या एवढीच विनंती आहे. कृपया लवकरात लवकर मार्ग काढावा.".विशाखा यांनी शेअर केलेल्या व्हिडिओवर अनेकांनी त्यांना दिलासा दिला होता. अभिनय लवकर परत यावा यासाठीही प्रार्थनाही केली होती. .प्रेक्षकांना मोहिनी घालायला येतेय तुंबाडची मंजुळा ! सोशल मीडियावर पोस्टर रिलीज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.