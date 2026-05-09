Interview : "पहिल्यांदा डिटेक्टिव्हची भूमिका साकारताना"- आदिनाथ कोठारे

Entertainment News : आदिनाथ कोठारे आणि पुष्कराज चिरपुटकर यांची मुख्य भूमिका असलेली डिटेक्टिव्ह धनंजय ही वेबसिरीज 1 मेला रिलीज झाली. झी 5 वर ही वेबसिरीज पाहायला मिळेल. या वेबसिरीजनिमित्ताने त्यांनी दिलेली ही खास मुलाखत. .पहिल्यांदाच एक डिटेक्टिव्ह वेब सिरीज मराठीत येतेय. हा प्रयोग मराठीत व्हावा अस तुम्हाला का वाटल? या वेब सिरीजच वेगळेपण काय आहे?.पुष्कराज - मला वाटतं की डिटेक्टिव्ह सिरीज म्हटल्यानंतर एक मोठा कोट, हॅट आणि गमबूट घातलेला माणूस डोळ्यासमोर येतो. दोन अत्यंत सामान्य माणसं, गर्दीत हरवून जाणारी किंवा गर्दीचा एक भाग असणारी हे जेव्हा एखादी केस सोडवतात तेव्हा काय वाटतं त्याचं वेगळेपण आहे. ही सिरीज पाहिल्यानंतर प्रत्येक माणसाला वाटू शकतं की मी पण डिटेक्टिव्ह बनू शकतो म्हणून ते पुढील सिझनची वाट बघतील. .आदिनाथ आम्ही तुला इन्स्पेक्टरच्या भूमिकेत पाहिलंय पण पहिल्यांदाच डिटेक्टिवच्या भूमिकेत पाहतोय. तुझा ही भूमिका निवडण्यामागे काय विचार होता?.आदिनाथ - बाबुराव अर्नाळकर हे खूप मोठं नाव आहे मराठी साहित्यातील. त्यांनी 1950-1960 हा काळ खूप गाजवला होता. त्यात त्यांनी अनेक डिटेक्टिव्ह पात्र लोकांच्या भेटीस आणली. लोकप्रिय झाली ती. पण सगळ्यात जास्त गाजलेलं पात्र म्हणजे डिटेक्टिव्ह धनंजय. मी बाबुराव अर्नाळकरांच्या कादंबरीचे हक्क मिळावेत म्हणून प्रयत्न करत होतो. त्याचवेळेस श्रीरंग गोडबोले यांनी या पुस्तकाचे हक्क घेतले. मी त्यांना भेटलो आणि त्यांना म्हटलं की मला या सीरिजसाठी तुमच्यासोबत काम करायला आवडेल. त्यानंतर आम्ही सिरीजवर काम सुरु केलं. गिरीश जोशीला या सीरिजच्या लेखनासाठी बोलावलं. मला क्राईम थ्रिलर प्रकार आवडतो आणि अजून त्यात करण्यासारखं खूप आहे. त्यात डिटेक्टिव्ह हे पात्र मला आकर्षित करत. सर आर्थर कॉनन डायल यांची पुस्तक लहानपणी सगळ्यांनीच वाचली असतील. सत्यजित रे यांचं फेलूदा मी लहानपणी वाचलं आहे. माझं स्वप्न होतं या प्रकाराशी संबंधित काही करावं अर्थात सोन्याहून पिवळं म्हणजे मला डिटेक्टिव्हची भूमिका साकारता आली तर उत्तम. त्या अनुषंगाने मी प्रवास सुरु केला आणि झी5 च्या दारात पोहोचलो. झी 5च्या टीमला ही कथा ऐकवली त्यांना आवडली. बाबुराव अर्नाळकर यांच्या रहस्यजाल हे या कादंबरीला न्याय देणारा लेखक आम्हाला हवा होता म्हणून गिरीश जोशींना सीरिजच्या लेखनासाठी बोलवलं. ते सुद्धा खूप खुश झाले. त्यानंतर आमचा लिखाणाचा प्रवास सुरु झाला. जेव्हा कास्टिंगची वेळ आली तेव्हा मी लपवून ठेवलं होतं की मला ही भूमिका करायची आहे. मी आधी उघडपणे बोललो नव्हतो पण नंतर रंगा दादाला जेव्हा मी विचारलं तेव्हा तो तयार झाला. पण आव्हान होतं झी 5 ला हे पटेल का नाही. कारण धनंजयचं जे पात्र आहे ते गर्दीत मिसळणारं पात्र आहे. मी केलेल्या आधीच्या भूमिका खूप ग्लॅमरस होत्या. त्यामुळे त्यांना असं बघण्याची सवय नव्हती. पण त्यांना त्यासाठी तयार करणं आव्हान होतं. त्यासाठी मला रंगा दादा आणि गिरीश दादांनी खूप मदत केली. त्यामुळे त्यांनी लूक बदलला. माझे केस पांढरे केले, डेनिम जाकीट आणि जीन्स असा लूक केला. या लूकटेस्टचे फोटो चॅनेलला आवडले. माझी भूमिका फायनल झाली. त्यानंतर आम्हाला असं वाटलं की पुष्कराज छोटूच्या भूमिकेसाठी आहे योग्य आहे. मग रंगा दादा त्याच्याशी बोलले आणि पुष्कराजही या प्रोजेक्टमध्ये सामील झाला. .पुष्कराज तुझ्या भूमिकेविषयी काय सांगशील?.पुष्कराज - छोटू हा डिटेक्टिव्ह धनंजयचा राईट हॅन्ड आहे. त्याला जे होता आलं नाहीये ते तो डिटेक्टिव्ह धनंजय मध्ये बघतो. त्यामुळे तो त्याच्याकडे प्रेरणा म्हणून बघतो. जसं धनंजय डोकं वापरतो तसा हा स्मार्टफोन वापरून डिटेक्टिव्ह धनंजयला जितकी मदत करता येईल तितकी करतो. तो खूप प्रेमळ आणि इमोशनल आहे. त्याचं धनंजयवर प्रेम आहे. या सिरीजमध्ये केस सॉल्व्ह झालेली तुम्ही पाहाल पण धनंजय आणि छोटूचं नातंही तुम्हाला पाहता येईल. एक बॉस असूनही त्याच्याविषयी छोटूच्या मनात आस्था आहे. .आदिनाथ आणि पुष्कराज तुमच्या केमिस्ट्री विषयी सांगा तुम्ही कसं बाँड केलं?.पुष्कराज - आमचा बॉण्ड आपोआप झाला. त्यासाठी काहीही विशेष शूटिंगच्या दृष्टीने केलं नाही. आम्ही काही मुद्दाम बॉण्ड दाखवण्यासाठी वेगळे प्रयत्न केले नाही. आम्ही जे एकमेकांशी बोलायचो किंवा केमिस्ट्री दाखवण्यासाठी आम्ही जे काही करायचो त्यातून काय बाजूला सारायचं यावरही आमचं एकमत होतो. आमची ओळख धनंजय आणि छोटू अशीच ओळख झाली आजही आमची ओळख तीच आहे. .या वेबसिरीजच वैशिष्ट्य काय? ही वेबसिरीज का पाहावी ?.आदिनाथ - कारण बऱ्याच काळात मराठीत डिटेक्टिव्ह सिरीज आली नाहीये. त्यात आपल्या मातीतल्या साहित्यावर आधारित हे लोकप्रिय पात्र आहेत. ते या वेबसीरिजच्या निमित्ताने चाहत्यांच्या भेटीस येणार आहेत. ही गोष्ट ज्या पद्धतीने मांडली आहे त्यासाठी तुम्ही ही सिरीज जरूर बघा.