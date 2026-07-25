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पंढरीच्या वारीचा भक्तिरस अनुभवायचा? 'देवा विठ्ठला' भक्तिगीतातून विठ्ठलनामाचा गजर आणि भक्तीचा सुरेल संगम

DEVA VITTHALA ASHADHI EKADASHI DEVOTIONAL SONG:आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने प्रदर्शित झालेलं 'देवा विठ्ठला' हे भक्तिगीत विठ्ठल-रखुमाई भक्ती, पंढरीच्या वारीची ओढ आणि वारकरी संप्रदायाची समृद्ध परंपरा यांचा भावपूर्ण संगम आहे.
DEVA VITTHALA

DEVA VITTHALA

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

SHREYAS DESHPANDE VITTHAL BHAKTI MUSIC; आषाढी वारीच्या भक्तिमय वातावरणाला साजेसा, श्री विठ्ठल-रखुमाई यांच्या चरणी समर्पित "देवा विठ्ठला" हा भावस्पर्शी भक्तिगीत नुकताच प्रदर्शित झाला असून, वारकरी संप्रदायातील भक्ती, पंढरीच्या दर्शनाची ओढ आणि विठ्ठलनामाचा गजर यांचे हृदयस्पर्शी चित्रण या गीतातून करण्यात आले आहे.

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