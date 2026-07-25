पंढरीच्या वारीचा भक्तिरस अनुभवायचा? 'देवा विठ्ठला' भक्तिगीतातून विठ्ठलनामाचा गजर आणि भक्तीचा सुरेल संगम

SHREYAS DESHPANDE VITTHAL BHAKTI MUSIC; आषाढी वारीच्या भक्तिमय वातावरणाला साजेसा, श्री विठ्ठल-रखुमाई यांच्या चरणी समर्पित "देवा विठ्ठला" हा भावस्पर्शी भक्तिगीत नुकताच प्रदर्शित झाला असून, वारकरी संप्रदायातील भक्ती, पंढरीच्या दर्शनाची ओढ आणि विठ्ठलनामाचा गजर यांचे हृदयस्पर्शी चित्रण या गीतातून करण्यात आले आहे. .या भक्तिगीताचे विशेष आकर्षण म्हणजे संगीत दिग्दर्शक श्रेयस देशपांडे यांनी दिलेले सुरेल, पारंपरिक आणि आधुनिकतेचा सुंदर मिलाफ साधणारे संगीत. टाळ, मृदुंग, वीणा आणि भक्तिरसाने ओतप्रोत भरलेल्या सुरामुळे गीताला वेगळीच उंची प्राप्त झाली आहे..भक्ताच्या भावना, आषाढी वारीतील उत्साह आणि भक्तीचा अविस्मरणीय अनुभव हे गीत अत्यंत प्रभावीपणे मांडण्यात आलय. त्यामुळे हे गीत केवळ ऐकण्यापुरते मर्यादित न राहता प्रत्येकाच्या मनात भक्तीची अनुभूती जाणिव करुन देणारं आहे..गीताचे शब्द विठ्ठलभक्तीचा गहिरा भाव व्यक्त करणारे असून, प्रत्येक ओळ भक्ताला पंढरपूरच्या विठुरायाच्या दर्शनासाठी आतुर करते. आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने प्रदर्शित झालेले हे भक्तिगीत वारकरी, विठ्ठलभक्त आणि संगीतप्रेमी यांच्यासाठी एक सुंदर भक्तिमय पर्वणी ठरत आहे..Premium|Sant Namdev Krishna Bhakti : विठ्ठल की कृष्ण? संत नामदेवांच्या अभंगांतून उलगडणारे वैष्णव भक्तीचे अद्वितीय दर्शन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.