Premier

Fadnavis Interview: मोदींना आंबा, तर फडणवीसांना संत्रा… अक्षय कुमार पुन्हा ट्रोल; मुख्यमंत्र्यांनी दिलं भन्नाट उत्तर!

Akshay Kumar Fadnavis Interview Goes Viral: From Mango to Orange, Maharashtra Reacts! | मोदींना आंबा, फडणवीसांना संत्रा: अक्षय कुमार पुन्हा ट्रोल, मुख्यमंत्र्यांनी दिलं मजेशीर उत्तर
devendra fadanvis akshay kumar

devendra fadanvis akshay kumar

esakal

Sandip Kapde
Updated on

अभिनेता अक्षय कुमार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुलाखत घेतली. यावेळी त्यांनी अनेक हलके-फुलके प्रश्न विचारले. मात्र, एका प्रश्नामुळे अक्षय कुमार चांगलाच ट्रोल होत आहे. यापूर्वी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही असाच प्रश्न विचारला होता. अक्षय कुमार यांनी मोदींना “तुम्ही आंबा कसा खाता?” असा प्रश्न विचारला होता. दरम्यान, अक्षय कुमार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारले, “तुम्ही संत्रा कसा खाता?” फिक्की फ्रेम्स कार्यक्रमात अक्षय कुमार यांनी फडणवीस यांची ही मुलाखत घेतली.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
akshay kumar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com