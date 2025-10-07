Fadnavis Interview: मोदींना आंबा, तर फडणवीसांना संत्रा… अक्षय कुमार पुन्हा ट्रोल; मुख्यमंत्र्यांनी दिलं भन्नाट उत्तर!

अभिनेता अक्षय कुमार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुलाखत घेतली. यावेळी त्यांनी अनेक हलके-फुलके प्रश्न विचारले. मात्र, एका प्रश्नामुळे अक्षय कुमार चांगलाच ट्रोल होत आहे. यापूर्वी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही असाच प्रश्न विचारला होता. अक्षय कुमार यांनी मोदींना “तुम्ही आंबा कसा खाता?” असा प्रश्न विचारला होता. दरम्यान, अक्षय कुमार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारले, “तुम्ही संत्रा कसा खाता?” फिक्की फ्रेम्स कार्यक्रमात अक्षय कुमार यांनी फडणवीस यांची ही मुलाखत घेतली..अक्षय कुमारचा प्रश्न:“मी पंतप्रधान मोदींना विचारलं होतं, ‘आंबा कसा खायला आवडतो?’ तेव्हा लोकांनी माझी खूप खिल्ली उडवली. पण तरी मी सुधारणार नाही. तुम्ही नागपूरचे आहात, त्यामुळे मी तुम्हाला विचारणार आहे, तुम्हाला संत्री कशी खायला आवडतात?”.CM Devendra Fadnavis: मराठी भाषा कायम अभिजातच! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन.देवेंद्र फडणवीसांचं उत्तर:“मी तुम्हाला एक नवी पद्धत सांगतो. संत्री असतात ना, त्याची साल न काढता दोन भाग करा. त्यावर मीठ घाला आणि खा.. जसं आंबा खातो तसं. तुम्हाला खरंच एक वेगळीच फिलिंग येईल संत्रं खाताना. ही पद्धत फक्त नागपूरकरांनाच माहीत आहे!”.आवडता चित्रपट कोणता?अक्षय कुमार यांनी आणखी एक प्रश्न विचारला, “तुमचा आवडता चित्रपट कोणता? आणि राजकारणी म्हणून कोणत्या चित्रपटाशी तुम्ही स्वतःला रिलेट करता?”.यावर देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “मला नायक चित्रपट खूप आवडतो आणि मी स्वतःला त्या चित्रपटाशी रिलेट करतो. कारण त्या चित्रपटामुळे मी अनेकदा अडचणीत आलोय. कारण जिथेही जातो, तिथे लोक पहिल्यांदा विचारतात, ‘त्या नायक चित्रपटातील अनिल कपूरसारखं काम करा ना!'.CM Devendra Fadnavis : दुष्काळाचे रूपांतर भूतकाळात करू: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यांसमोर ठेवूनच नियोजन .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.