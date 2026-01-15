धडकेबाज सिनेमातील लक्ष्याची गंगी आठवतेय? आता 'ठरलं तर मग' मालिकेत आहे महत्त्वाच्या भूमिकेत, ओळखूही शकणार नाही

The Actress Who Won Hearts as Gangi Phulwali: लक्ष्मीकांत बेर्डे, महेश कोठारे, दीपक शिर्के यांची जोडी एकेकाळी इतकी प्रसिद्ध होती की, चाहत्यांमध्ये या ग्रुपची चर्चा असायची. लक्ष्मीकांत बेर्डे आणि महेश कोठारे यांनी अनेक सिनेमांमध्ये एकत्र काम केलय. महेश-लक्ष्याची जोडी तर प्रेक्षकांना प्रचंड भावायची. त्यात महेश कोठारे यांनी दिग्दर्शित केलेला धडाकेबाज हा सिनेमा आजही प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहे..धडाकेबाज सिनेमातील महेश कोठारे, लक्ष्मीकांत बेर्डे, दीपक शिर्के, प्राजक्ता कुलकर्णी आणि निवेदिता सराफ या कलाकरांच्या अभिनयानी तर प्रेक्षकांना जुन्या सिनेमे आजही आठवणीत ठेवलं. हा सिनेमा आजही प्रेक्षकांच्या मनावर घर करुन आहे. या सिनेमाची कथा देखील तितकीच रंजक होती. या सिनेमात लक्ष्मीकांत बर्डेंला गंगाराम कैद असलेली जादूची बाटली मिळते. त्या गंगारामकडे रेती असते. रेती वापरून गंगाराम लक्ष्याची आणि त्याच्या मित्राची मदत करत असतो..दरम्यान याच सिनेमातील लक्ष्याची प्रेयसी असते गंगी फुलवाली. हिची भूमिका साकारली होती अभिनेत्री प्राजक्ता कुलकर्णी-दिघे यांनी. त्यांच्या आयुष्यातील हा पहिला सिनेमा होता. या सिनेमातून त्यांनी मोठ्या पडद्यावर पाऊल ठेवलं. त्यांना या सिनेमातून प्रचंड लोकप्रियता मिळाली. आजही धडाकेबाज सिनेमातील लक्ष्या आणि गंगीची जोडी प्रेक्षकांच्या मनात घर करुन आहे. .या सिनेमानंतर प्राजक्ता यांना वेगळी ओळख मिळाली. मराठीसह हिंदी सिनेसृष्टीतही त्यांनी अभिनयाची छाप पाडली. आग, दामिनी, गुंज, शोध या सिनेमामध्ये त्यांनी आपली एक वेगळी ओळख निर्माण केली. दरम्यान आता प्राजक्ता कुलकर्णी या स्टार प्रवाह वाहिनीवरील Tharla tar mag या मालिकेत काम करताय. या मालिकेत त्यांनी कल्पना सुभेदार नावाची भूमिका साकारत आहे. त्या एका मायाळू सासूच्या भूमिकेत पहायला मिळताय. .'इतकं वाईट नका दाखवू' 'वीण दोघातली ही तुटेना' मालिकेत अंशुमनने कट रचून रोहनचा अपघात केला, नेटकरी संतापले, म्हणाले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.