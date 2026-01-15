Premier

धडकेबाज सिनेमातील लक्ष्याची गंगी आठवतेय? आता 'ठरलं तर मग' मालिकेत आहे महत्त्वाच्या भूमिकेत, ओळखूही शकणार नाही

FROM DHADAKEBAAZ TO THARLA TAR MAG:धडाकेबाज सिनेमा आजही मराठी प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवतो. लक्ष्मीकांत बेर्डे, महेश कोठारे आणि प्राजक्ता कुलकर्णी यांच्या अभिनयामुळे हा सिनेमा अजरामर ठरला.
The Actress Who Won Hearts as Gangi Phulwali: लक्ष्मीकांत बेर्डे, महेश कोठारे, दीपक शिर्के यांची जोडी एकेकाळी इतकी प्रसिद्ध होती की, चाहत्यांमध्ये या ग्रुपची चर्चा असायची. लक्ष्मीकांत बेर्डे आणि महेश कोठारे यांनी अनेक सिनेमांमध्ये एकत्र काम केलय. महेश-लक्ष्याची जोडी तर प्रेक्षकांना प्रचंड भावायची. त्यात महेश कोठारे यांनी दिग्दर्शित केलेला धडाकेबाज हा सिनेमा आजही प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहे.

