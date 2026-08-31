झी मराठीवर स्टार प्रवाहच्या हिरोची एन्ट्री; ‘धाकट्या सूनबाई’साठी 'या' अभिनेत्याचं नाव पक्कं?

DHAKTTYA SUNBAI SERIAL MANDAR JADHAV CHINMAYI MORE: झी मराठीवर लवकर 'धाकट्या सूनबाई' ही मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या मालिकेत लग्न होऊन सासरी जाणाऱ्या मुलीची गोष्ट दाखवण्यात येणार आहे. कोठारे व्हिडिनकडून 'धाकट्या सूनबाईची' निर्मिती केली जाणार आहे. यात नवीन अभिनेत्री चिन्मयी मोरे मुख्य भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. तर अभिनेत्याच्या भूमिकेत कोण असेल? याची उत्सुकता चाहत्यांना लागली होती. .'धाकट्या सूनबाई' या मालिकेचा प्रोमोमध्ये नायिकेचा चेहरा दाखवण्यात आला होता. त्यामुळे या मालिकेत नायकाच्या भूमिकेत कोण असेल? असा प्रश्न चाहत्यांना पडला होता. सोशल मीडियावर स्टार प्रवाहच्या एका अभिनेत्याच्या नावाची चर्चा सुद्धा होती. दरम्यान नेटकऱ्यांनी लावलेला अंदाज खरा असून या मालिकेत मंदार जाधव मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. .'झी मराठी'च्या 'गोविंदा आला रे' या कार्यक्रमात त्याने उपस्थिती लावली होती. त्यावेळी प्रेक्षकांसमोर मंदार जाधव 'धाकट्या सूनबाई'मध्ये मुख्य भूमिकेत असल्याचं सांगितलं. त्यानंतर चिन्मयी आणि मंदारचे फोटो सगळीकडे व्हायरल होत आहेत. .मंदारने आजवर अनेक लोकप्रिय मालिकांमध्ये काम केलय. त्याची स्टार प्रवाहवरील सुख म्हणजे नक्की काय असतं? ही मालिका तर प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली. चाहते त्याला भेटण्यासाठी आतुर होते. त्यामुळे आता प्रेक्षकांचा लाडका अभिनेता 'झी मराठी'च्या 'धाकट्या सूनबाई' मालिकेत झळकणार आहे. .दरम्यान झी मराठीवर येणार्या या मालिकेची तारीख आणि वेळ समोर येयची आहे. या मालिकेला आता किती वाजताचा स्लॉट मिळणार? हे पाहणं देखील महत्त्वाचं ठरणार आहे. दरम्यान नवोदित अभिनेत्री चिन्मयी मोरे हिला देखील पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत..हेली दारूवालाचा ‘लव्ह लॉटरी’मध्ये नवा अवतार; कोर्टरूम थ्रिलरमध्ये साकारली गुंतागुंतीची भूमिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.