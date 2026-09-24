'धाकट्या सुनबाई' मध्ये दिसणार लोकप्रिय इन्फ्लुएन्सर; कोण आहे ती? 'अशी' आहे झी मराठीच्या नव्या मालिकेची कथा

छोट्या पडद्यावर गेल्या काही महिन्यात अनेक मराठी मालिकांची घोषणा करण्यात आली. त्यातील काही झी मराठीवर होत्या तर काही स्टार प्रवाहवर. झी मराठीवर काही दिवसं[पूर्वी एका नव्या मालिकेची घोषणा करण्यात आली होती. ही मालिका म्हणजे 'धाकट्या सुनबाई'. ‘कोठारे व्हिजन्स’च्या या नव्या मालिकेत अभिनेता मंदार जाधव मुख्य भूमिकेत आहेत. तर त्याच्यासोबत अभिनेत्री चिन्मयी मोरे मुख्य भूमिकेत आहे. मात्र यांच्यासोबत आणखी एका अभिनेत्रीची या मालिकेत एंट्री झालीये. ती म्हणजे लोकप्रिय सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर नेहा कुलकर्णी. तिचं 'नुसती उठाठेव' या नावाने इंस्टाग्राम हँडल आहे. आता तिच्या इंट्रीची झलक समोर आलीये. .काय आहे मालिकेची कथा? नेहा 'धाकट्या सुनबाई' या मालिकेत झळकणार आहे. यामध्ये ती मुख्य अभिनेत्रीच्या धाकट्या बहिणीची भूमिका साकारणार आहे. तिचं नाव आहे किमया. झी मराठीने मालिकेची कथादेखील सांगितली आहे. ‘धाकट्या सूनबाई’ या मालिकेत दोन कुटुंबांची गोष्ट, त्यांचे विचार आणि नात्यांमधील गुंतागुंत पाहायला मिळणार आहे. आपल्या माणसांची साथ आणि नात्यांमधला विश्वास आयुष्याला कसा अर्थ देतो, याची गोष्ट राधिका आणि वेदांतच्या आयुष्यातून ‘धाकट्या सुनबाई’ मालिकेत उलगडणार आहे..कृष्ण मंदिराच्या पायऱ्यांवर लहानपणी सापडलेली राधिका ही आप्पा आणि निर्मलाची दत्तक मुलगी असते. आप्पांनी तिला कृष्णाचा प्रसाद मानून आपल्या मुलीप्रमाणे वाढवलं. सालस, मनमिळाऊ आणि उत्साही असलेली राधिका नेहमी इतरांच्या मदतीला धावून जाते. मात्र, घरातील गोदाक्का तिला आजही ‘परकी’ मानतात. त्यामुळे प्रेम मिळत असूनही राधिकाच्या मनात आपल्या खऱ्या घराचा आणि आपल्या माणसांचा शोध कायम आहे. दुःखाच्या क्षणी ती कृष्णाशी मनमोकळेपणाने बोलते आणि त्यालाच आपला सखा मानते..दुसरीकडे आहे पटवर्धन कुटुंबातील वेदांत . ‘आराधना’ या पूजा साहित्य, अत्तर आणि अगरबत्तीच्या व्यवसायाचा वारसदार. वेदांत हुशार, सुसंस्कृत आणि जबाबदार आहे. आई दमयंतीच्या शिस्तीत आणि विचारांमध्ये वाढलेला वेदांत कुटुंबाच्या परंपरांना महत्त्व देतो. मात्र, राधिकेला भेटल्यानंतर त्याच्या विचारांसमोर एक नवा प्रश्न उभा राहतो. माणसाची ओळख त्याच्या रक्ताने आणि कुळाने ठरते की त्याच्या मनाने? राधिकेमुळे वेदांतचा स्वतःच्या विचारांकडे पाहण्याचा प्रवास सुरू होतो. ही मालिका संध्याकाळी ६. ३० वाजता प्रसारित होणार आहे. .माझ्यासाठी सुंदर दिसणं महत्वाचं नाही... प्रेग्नन्सीनंतर वजनावरून ट्रोल करणाऱ्यांना कतरीना कैफचं सडेतोड उत्तर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.