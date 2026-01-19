ईदला नाहीतर आता 12 जूनला येतोय 'धमाल 4', 'या' कारणामुळे बदलली प्रदर्शनाची तारीख

'कॉमेडी फ्रेंचायझी 'धमाल' घा पुढचा भाग कधी येणार, याची उत्सुकता प्रेक्षकांमध्ये बऱ्याच दिवसांपासून होती. आता ही प्रतीक्षा संपली असून, निर्मात्यांनी अखेर 'धमाल ४'च्या प्रदर्शनाची अधिकृत तारीख जाहीर केली आहे. प्रेक्षकांना खळखळून हसवणारा हा चित्रपट १२ जून रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे. .'धमाल ४'मध्ये पुन्हा एकदा मोठी स्टारकास्ट पाहायला मिळणार आहे. अजय देवगण, रितेश देशमुख, अर्शद वारसी, संजय मिश्रा आणि जावेद जाफरी ही मुख्य कलाकारांची टीम या भागातही एकत्र येत आहे. याशिवाय ईशा गुप्ता, संजीदा शेख, अंजली आनंद, उपेंद्र लिमये, विजय पाटकर आणि रवी किशन यांचाही चित्रपटात महत्त्वाचा सहभाग आहे. .नेहमीप्रमाणेच 'धमाल ४'मध्ये गोंधळ, गैरसमज, हटके व्यक्तिरेखा आणि अतिशयोक्ती प्रसंगांचा भर असणार आहे. गुलवान कुमार आणि टी-सीरिज प्रस्तुत, देवगण फिल्म्सच्या सहकायनि तयार झालेल्या या चित्रपटाची निर्मिती टी-सीरिज फिल्म्स, मारुती इंटरनॅशनल आणि पॅनीरमा स्टुडिओज यांनी केली आहे. विश्वर्शनाची धुरा इंद्र कुमार यांनी सांभाळली आहे..त्यामुळे चाहत्यांना आता धमाल ४ ची उत्सुकता लागली आहे. हा सिनेमा १२ जून रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. धमाल 4’ आधी २० मार्च रोजी ईदच्या निमित्ताने रिलीज होणार होता. परंतु ‘धुरंधर 2’ आणि यश अभिनीत ‘टॉक्सिक’ हे सिनेमे ईदला रिलीज होणार असल्याने धमाल 4 12जून रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. .गानसम्राज्ञीच्या बहिणीशी अफेअर करणं संगीतकाराला पडलेलं महागात ! स्वतःच्याच घरातून झाला बेघर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.