ईदला नाहीतर आता 12 जूनला येतोय 'धमाल 4', 'या' कारणामुळे बदलली प्रदर्शनाची तारीख

DHAMAAL 4 GETS NEW RELEASE DATE: ‘धमाल 4’च्या प्रदर्शनाची अधिकृत तारीख जाहीर केली आहे. हा धमाल कॉमेडीपट 12 जून रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. ‘धमाल 4’ आधी ईदच्या मुहूर्तावर 20 मार्च रोजी रिलीज होणार होता, मात्र ‘धुरंधर 2’ आणि यश अभिनीत ‘टॉक्सिक’ या मोठ्या चित्रपटांच्या क्लॅशमुळे त्याची रिलीज डेट पुढे ढकलण्यात आली.
Apurva Kulkarni
'कॉमेडी फ्रेंचायझी 'धमाल' घा पुढचा भाग कधी येणार, याची उत्सुकता प्रेक्षकांमध्ये बऱ्याच दिवसांपासून होती. आता ही प्रतीक्षा संपली असून, निर्मात्यांनी अखेर 'धमाल ४'च्या प्रदर्शनाची अधिकृत तारीख जाहीर केली आहे. प्रेक्षकांना खळखळून हसवणारा हा चित्रपट १२ जून रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे.

