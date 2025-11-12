तो सेट नव्हे खरा वाडा... धनश्री काडगावकरने सांगितलं कुठे झालेलं 'तुझ्यात जीव रंगला'चं शूट; म्हणाली, 'एसी नाही, मेकअप रूम...'

'तुझ्यात जीव रंगला' मधून घराघरात पोहोचलेली लोकप्रिय मराठमोळी अभिनेत्री धनश्री काडगावकर आजही प्रेक्षकांची आवडती आहे. तिने वहिनीसाहेब बनून प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलं. तिने साकारलेली खलनायिका चांगलीच गाजली. धनश्रीने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत या मालिकेच्या शूटिंगचा अनुभव सांगितलाय. या मालिकेच्या शूटिंगदरम्यान त्यांची खूप गैरसोय व्हायची. मात्र तरीही त्या गावाने आणि शहराने आपल्या मनात एक वेगळं स्थान निर्माण केलं असं ती म्हणालीये. .धनश्रीने नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'तुझ्यात जीव रंगला’चा तो वाडा कायम माझ्या आठवणीत राहील. कारण, चार वर्ष मी काम केलं तिथे. मी गंमतीत म्हणायचे की, इथे अशी एकही फरशी नसेल जिथे मी माझा सीन केला नाही. त्या संपूर्ण वाड्यात मी सीन केले आहेत. त्या वाड्यानं खूप प्रेम दिलं. ती जागाच खूप भारी होती. ते राहतं घर होतं. तिथलं कुटुंबही खूप चांगलं होतं. त्यांना कधी चहा करून द्याल का? असं विचारलं की, ते प्रेमानं चहा करून द्यायचे.'.ती पुढे म्हणाली, 'तिथला आजूबाजूचा परिसर खूप कमाल होता. किती लोक मला म्हणायचे की, वहिनीसाहेब, तुम्ही उभ्या राहा. या वर्षी तुम्हाला तिकीट मिळतंय वगैरे. खूप मस्त होतं ते सगळं. त्या वाड्यातला अनुभव खूप मस्त होता. म्हणजे आमची कधी कधी इतकी गैरसोय व्हायची, पण तरीही ते फारच लक्षात राहिलेले किस्से आहेत. कारण, एवढे लोक आम्हाला बघायला रोज यायचे. लंचपर्यंत खूप गर्दी झालेली असायची. आम्ही वरून बघायचो की, वॉशरूमला जायचं आहे, पण खाली गर्दी आहे का वगैरे आणि वॉशरूम खाली होतं.' .धनश्रीने सांगितलं, ' एसी पण नव्हता. तिथे मेकअप रूम वेगळी नव्हती. एक मुलींची आणि एक मुलांची मध्ये फक्त फळी लावली होती. तेव्हा असं वाटायचं की, काय यार आपण कलाकार आहोत हे काय आहे वगैरे. पण, आम्ही तिथे रमलो. आम्हाला लोकांना बघावं लागायचं की, ते गेलेत का मग वॉशरूमला जाऊयात. कारण, लोकांसमोर कसं जाणार? तर असे खूप छोटे छोटे किस्से आहेत. कितीही गैरसोय असली तरी ती मालिका लोकांपर्यंत पोहोचली. ते पात्र पोहोचलं आणि त्याचं कौतुक अजूनही मी अनुभवत आहे. त्या वास्तूनं खूप काही दिलं. अंबाबाईच्या त्या शहरानं खूप दिलं. मी नुकतीच तिथे जाऊन आले आणि देवळात मी दोन तास बसून होते. मला खूप छान वाटतं.' या मालिकेचं शूटिंग कोल्हापुरात झालं होतं. .एका मुलाची आई आहे रातोरात नॅशनल क्रश बनलेली गिरीजा ओक; किती वर्षाची आहे अभिनेत्री? नवऱ्याला पाहिलंत? \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.