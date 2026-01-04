डेब्यू करणाऱ्या अगस्त्या नंदाला की शेवटचा अभिनय करणाऱ्या धर्मेंद्रंना; 'इक्कीस'साठी कुणाला मिळालं जास्त मानधन?

बॉलीवूडचा नवीन वॉर-ड्रामा चित्रपट 'इक्कीस' सध्या सिनेमागृहात प्रदर्शित झाला आहे. हा चित्रपट चाहत्यांसाठी खूप भावनिक आहे, मात्र बॉक्स ऑफिसवर या चित्रपटाला हवा तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचं चित्र आहे. चित्रपटात धर्मेंद्र आणि अगस्त्य नंदा यांच्या अभिनयाचं कौतुक होत असलं तरी, कमाईचे आकडे चिंतेत टाकणारे आहेत. 'इक्कीस' चित्रपटाची निर्मिती तब्बल २०० कोटी रुपयांच्या मोठ्या बजेटमध्ये करण्यात आली आहे. मात्र, रिलीजच्या पहिल्या ३ दिवसांत या चित्रपटाने केवळ १८.४० कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. नवीन वर्षाच्या सुट्ट्यांचाही चित्रपटाला फारसा फायदा झालेला दिसत नाही..कोणाला किती मानधन मिळालंया चित्रपटातील कलाकारांच्या फीबाबतची माहिती समोर आली आहे. अमिताभ बच्चन यांचा नातू अगस्त्य याने या चित्रपटातून पदार्पण केलं असून त्याच्या अभिनयाचं कौतुक होतंय. रिपोर्ट्सनुसार, या मुख्य भूमिकेसाठी त्याला ७० लाख रुपये मानधन मिळालं आहे. या चित्रपटाचं सर्वात मोठं आकर्षण म्हणजे दिग्गज अभिनेते धर्मेंद्र. चित्रपटाच्या प्रदर्शनापूर्वीच त्यांचं निधन झालं, त्यामुळे त्यांना पडद्यावर शेवटचं पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत. त्यांच्या या शेवटच्या चित्रपटासाठी त्यांनी केवळ २० लाख रुपये मानधन घेतल्याचे समजते..'पाताल लोक' फेम जयदीप अहलावत यांनी या चित्रपटात महत्त्वाची भूमिका साकारली आहे. त्यांना या प्रोजेक्टसाठी ५० लाख रुपये देण्यात आले आहेत. अक्षय कुमारची भाची सिमर भाटिया हिने या चित्रपटात मुख्य अभिनेत्रीची भूमिका साकारली असून, तिला ५ लाख रुपये मानधन मिळाले आहे..काय आहे चित्रपटाची कथा?'इक्कीस' हा चित्रपट १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धातील शहीद लेफ्टनंट अरुण खेत्रपाल यांच्या जीवनावर आधारित आहे. अरुण खेत्रपाल यांना भारत सरकारतर्फे मरणोत्तर 'परमवीर चक्र' देऊन सन्मानित करण्यात आले होते. एकीकडे या चित्रपटाच्या कथेचे आणि कलाकारांच्या कामाचे कौतुक होत असताना, दुसरीकडे २०० कोटींच्या बजेटच्या तुलनेत बॉक्स ऑफिसवर चित्रपट सपशेल अपयशी ठरताना दिसत आहे. विकेंडलाच कमाई इतकी कमी असेल, तर आठवड्याच्या इतर दिवसांत चित्रपट कशी कामगिरी करतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..अर्रर्र खतरनाक! अक्षय खन्नाने केलं प्रभास अन् अल्लू अर्जुनचं गर्वहरण; एका वर्षात बनवला जबरदस्त रेकॉर्ड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.