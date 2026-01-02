Ikkis Movie Review: भारतमातेच्या वीरपुत्राची शौर्यगाथा; कसा आहे धर्मेंद्र' यांचा शेवटचा चित्रपट 'इक्कीस'

साडेतीन स्टारदिग्दर्शक श्रीराम राघवन यांनी अंधाधून, मेरी ख्रिसमस असे काही यशस्वी चित्रपट केलेले आहेत. सस्पेन्स क्राईम थ्रिलर चित्रपट बनविण्यात त्यांचा चांगलाच हातखंडा आहे; परंतु आता त्यांचा प्रदर्शित झालेला ‘इक्कीस’ एक युद्धपट आहे. पहिल्यांदाच अशा प्रकारचा जाॅनर त्यांनी हाताळला आहे. १९७१मध्ये भारत आणि पाकिस्तान युद्धातील सेकंड लेफ्टनंट अरुण खेत्रपाल यांच्या सत्यकथेवर आधारित आहे. त्यांनी पाकिस्तानविरुद्धच्या लढाईमध्ये मोठे धाडस आणि शौर्य दाखविले होते. शत्रूचे रणगाडे नष्ट करताना त्यांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली. भारत सरकारने त्यांच्या कार्यासाठी परमवीर चक्र देऊन सन्मानित केले. त्यांच्याच शौर्याची आणि धैर्याची गाथा या चित्रपटामध्ये मांडण्यात आली आहे..युद्धभूमीवर रणगाड्यांद्वारे होणाऱ्या युद्धाची तपशीलवार, सखोल आणि वास्तववादी मांडणी या चित्रपटामध्ये करण्यात आली आहे. हा चित्रपट सीमेवर आपला जीव धोक्यात घालणाऱ्या शूर सैनिकांच्या धाडसाला सलाम करणारा आहे. चित्रपटाची कथा दोन वेगवेगळ्या कालखंडांमध्ये गुंफण्यात आली आहे. त्यातील एक काळ १९७१चा आहे. १९७१ मध्ये अरुण खेत्रपाल (अगस्त्य नंदा) हा एकवीस वर्षाचा तरुण भारतीय लष्कराच्या आर्मर्ड कॉर्प्समधील पुणे हॉर्स रेजिमेंटमध्ये दाखल होतो. तो त्याच्या कठोर प्रशिक्षणाने, उत्साहाने आणि उत्कटतेने आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रभावित करतो. एनडीएमधून प्रशिक्षण घेतलेला, आत्मविश्वासाने भरलेला अरुण युद्धासाठी सज्ज असतो. .१९७१चे पाकिस्तानसोबत युद्ध सुरू होताच त्याला अपेक्षेपेक्षा लवकर रणांगणावर उतरावं लागतं. कमी वयात शत्रूच्या रणगाड्यांशी सामना करण्याची जबाबदारी त्याच्यावर येते. या काळात त्याचं प्रशिक्षण, सहकाऱ्यांशी निर्माण होणारी घट्ट मैत्री आणि युद्धाच्या वास्तवाशी होणारा थेट सामना त्याला झपाट्याने प्रगल्भ बनवतो. मग प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर शत्रूचे रणगाडे नेस्तनाबूत करता करता तो शहीद होतो. दुसरा कालखंड २००१चा आहे. ही कथा अरुणचे वडील ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल (धर्मेंद्र) यांच्याकडे वळते. कॉलेजच्या पुनर्मिलनासाठी ते पाकिस्तानला भेट देतात. या भेटीदरम्यान ते आपल्या जुन्या आठवणी, पूर्वजांचं घर आणि आयुष्यातील अपूर्ण प्रश्नांना सामोरे जातात खरे. परंतु त्यांचा खरा उद्देश आपला मुलगा जेथे शहीद झाला, त्या जागेला भेट देण्याचा असतो. खरं तर ते शक्य नसते हे मदनलाल यांनाही माहीत असते..पाकिस्तानमध्ये त्यांची भेट पाकिस्तानी ब्रिगेडियर निसार (जयदीप अहलावत) यांच्याशी होते. या भेटीतून दोघांमध्ये संवाद घडत जातो आणि ज्यातून युद्धाच्या पलीकडील मानवी भावना, दुःख, अभिमान आणि परस्पर समज उमटते. दिग्दर्शक श्रीराम राघवन यांनी या कथेची दोन कालखंडातील मांडणी योग्य प्रकारे केली आहे. त्यामुळे चित्रपट कमालीचा खिळवून ठेवणारा झाला आहे. मानवी भावभावना व प्रेम तसेच युद्ध आणि युद्धाचे मानवी जीवनावर होणारे परिणाम आणि देशभक्ती यावर त्यांनी भाष्य केले आहे. युद्धाचे प्रसंग, साऊंड डिझाईन आणि व्हीएफएक्स तंत्रांचा वापर चांगल्या प्रकारे करण्यात आला आहे. .ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांची या चित्रपटात मुख्य भूमिका आहे आणि त्यांनी आपल्या चाहत्यांना जाता जाता एका चांगल्या आणि सुंदर चित्रपटाची भेट दिली आहे. लाहोरच्या हिरव्यागार शेतांमधून जाणाऱ्या गाडीत बसून ते जेव्हा कविता म्हणतात, ते दृश्य कमालीचं हृदयस्पर्शी झाले आहे. ‘आज भी जी करत है, पिंड अपने नू जावा’ आणि ‘जिंदगी अपनी रास्ता बना ही लेती है’ या त्यांच्या कविता कमालीच्या भावूक करणाऱ्या आहेत. त्यांच्या भूमिकेत मायेचा ओलावा आहे. चेहऱ्यावरील थकवा आणि फार काही न बोलता त्यांच्या मनातील शांतता खूप काही सांगणारी आहे.अमिताभ बच्चन यांचा नातू अगस्त्य नंदा याचा हा पहिलाच चित्रपट आहे आणि त्याने आपल्या भूमिकेतून आपण लंबी रेस खेळणार हे सिद्ध केले आहे. उत्साही, जबाबदार तसेच सहकाऱ्यांशी असलेली घट्ट मैत्री तसेच मनामध्ये असलेली अपार देशभक्ती अशी ही भूमिका त्याने समरसून साकारली आहे. सिमर भाटिया, जयदीप अहलावत, राहुल देव, सुहासिनी मुळ्ये, सिकंदर खेर, दीपक डोब्रीयल आदी कलाकारांनी उत्तम काम केले आहे. चित्रपटातील संगीत कथेच्या अनुषंगाने झाले आहे. सिनेमॅटोग्राफर अनिल मेहता यांनी युद्धाचे प्रसंग तसेच अन्य काही लोकेशन्स आपल्या कॅमेऱ्यात छान बंदिस्त केले आहेत. चित्रपटाची सुरुवात काहीशी संथ असली तरी नंतर चित्रपट चांगली पकड घेणारा झाला आहे. एक संवेदनशील आणि गंभीर व विचार करायला लावणारा हा चित्रपट भारतमातेच्या वीरपुत्राची शौर्यगाथा आहे..MOVIE REVIEW: थेट मुद्द्याला हात पण भावना पोहोचल्यात का? कसा आहे 'क्रांतीज्योती विद्यालय मराठी माध्यम' चित्रपट?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.