धीरेंद्र शास्त्रींना रितेशनं चांगलंच सुनावलं, म्हणाला...'आराध्य दैवताबद्दल कोणीही काहीतरी विकृत...'

ACTOR RITESH DESHMUKH REACTS TO DHIRENDRA: बागेश्वर धामचे धीरेंद्र शास्त्री यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केल आहे. त्यांच्या वक्तव्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. धीरेंद्र शास्त्री नागपूरमधील भारदुर्गा शक्तिस्थळ शिलान्यास कार्यक्रमात बोलताना म्हणाले की, 'सततची युद्धे संघर्ष करुन छत्रपती शिवाजी महाराज खुप थकले होते. त्यांनी थकून आपला मुकुट समर्थ रामदास स्वामींच्या पायापाशी ठेवला. तसंच त्यावेळी ते युद्ध करायचं नाही. तुम्हीच हा राज्यकारभार सांभाळा अशी विनंती केली.'.दरम्यान त्यांच्या या वक्तव्यामुळे चांगलंच राजकारण तापलं आहे. यासदर्भात आता अभिनेता रितेश देशमुख याने देखील ट्वीटरवर पोस्ट लिहित संताप व्यक्त केलाय. 'एक शिवप्रेमी आणि शिवभक्त म्हणून हे संतापजनक आणि अमान्य आहे' असं तो म्हणाला आहे. सध्या सोशल मीडियावर धीरेद्र शास्त्री यांच्या वक्तव्याची बरीच चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .काय आहे रितेशचं ट्वीट -'कोणीतरी येतं आणि आपल्या आराध्य दैवताबद्दल बरळतं. एक शिवप्रेमी, शिवभक्त म्हणून हे संतापजनक आणि अमान्य आहे. चौकटीत अडकवण्याचे फोल प्रयत्न उदरात गडप होती. परंतु सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा जशा लाखो वर्ष आधी होत्या तशाच ते एकच नाव करोडो वर्ष राहणार आहे, भविष्यात देखील असणार. ते नाव म्हणजे, प्रौढप्रतापपुरंदर, क्षत्रियकुलावतंस, सिंहासनाधिश्वर, महाराजाधिराज, श्रीमंत राजाशिवछत्रपती महाराज' असं ट्वीट त्याने केलय. त्याचं हे ट्वीट सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. .काय म्हणाले होते धीरेंद्र शास्त्री?'छत्रपती शिवाजी महाराज युद्ध करुन थकले तेव्हा ते समर्थ रामदास स्वामींकडे गेले आणि आपला मुकूट उतरवून त्यांनी रामदास स्वामींना दिला. तसंच ते रामदास स्वामींना म्हणाले, आता हे राज्य तुम्ही सांभाळा, त्यावर रामदास स्वामींनी हसत मी राज्य चालवतो. तुम्ही अंमलबजावणी करा असं म्हटलं. पुढे रामदास स्वामींनी पुन्हा मुकुट छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मस्तकावर ठेवत ' तू माझा शिष्य आहेस आणि मी तुझा गुरू' असं सांगत राज्यकारभार चालवण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली.' त्यांच्या या वक्तव्यावरुन मोठा वाद निर्माण झाला आहे.