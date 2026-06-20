उर्मिलासोबत माझा अनुभव खूप वाईट... प्राजक्ता दिघेंनी सांगितली ती घटना, म्हणाल्या, 'तिने माझं नावही घेतलं नाही...'

'धडाकेबाज' मधून लक्ष्मीकांत बेर्डे यांच्या सोबतीने घराघरात गाजणारी कमळी असेल किंवा आता 'ठरलं तर मग' मधून प्रेक्षकांना भुरळ घालणारी कल्पना असुदे अभिनेत्री प्राजक्ता दिघे यांनी नेहमीच आपल्या भूमिका चोखपणे निभावल्या. गेली अनेक वर्ष त्या इंडस्ट्रीमध्ये काम करत आहेत. त्यांनी अनेक हिंदी सिनेमांमध्येही काम केलंय. त्या 'नरसिंम्हा' या गाजलेल्या चित्रपटातही दिसणार होत्या. मात्र काही कारणामुळे त्यांना तो चित्रपट नाकारावा लागला. आता त्यांनी त्यांची उर्मिला मातोंडकरसोबतची आठवण सांगितलीये जेव्हा अभिनेत्रीच्या वागणुकीमुळे त्यांना धक्का बसला होता. .प्राजक्ता यांनी नुकतीच अभिजात मराठीला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्या म्हणाल्या, 'मी धडाकेबाज सिनेमाचं शूट करत होते. आमचं तिसरं शेड्यूल सुरु होतं. त्यावेळेला मला एन चंद्रांचा फोन आला. त्यांनी मला नरसिम्हा सिनेमाविषयी सांगितलं आणि भूमिका ऑफर केली. त्याआधी त्यांनी एका दुसऱ्या अभिनेत्रीला कास्ट केलं होतं पण तिचा काहीतरी प्रॉब्लेम झाला. म्हणून त्यांना दुसरं कास्टिंग करायचं होतं. ते मला म्हणाले की 'आमचा गाण्याचा अख्खा सेट लागलेला आहे. सरोज खान कोरिओग्राफर होत्या. त्यामुळे काहीही करुन ते गाणं फक्त करायचं होतं. नंतर शूटिंगच्या तारखा आपण तुझ्याप्रमाणे अॅडजस्ट करु'.'.प्राजक्ता पुढे म्हणाल्या, 'मी त्यांना म्हणाले की माझं धडाकेबाजचं शूट सुरु आहे. त्यात महेश कोठारेचं सगळं पेपरवर्क, शेड्युल एकदम सेट असायचं त्यात इकडे तिकडे होत नाही. मी असं म्हणल्यावर एन चंद्रा म्हणाले की महेश माझा मित्रच आहे. मी त्याला सांगतो. म्हणलं चालेल तुम्ही बोला. पण तारखा अॅडजस्ट होऊच शकत नव्हत्या म्हणून मी नरसिम्हा करु शकले नाही. मग ती भूमिका उर्मिला मातोंडकरने केली. पण उर्मिलाने नंतर एका मॅगझीनमध्ये मुलाखत दिली होती ज्यात तिने 'नरसिम्हा मधील या भूमिकेसाठी आधी राजेश्वरीला कास्ट करण्यात आलं होतं' असा उल्लेख केला.'.त्या पुढे म्हणाल्या, 'राजेश्वरीचा पाय फ्रॅक्चर झाला होता..तेव्हा मला कळलं की माझ्याआधी कोणाला भूमिका ऑफर झालेली आणि ते का वर्क झालं नव्हतं. पुढे उर्मिला मुलाखतीत असं म्हणाली की नंतर अजून एका मुलीला कास्ट करण्यात आलं होतं पण तेही झालं नाही म्हणून मी तो पिक्चर केला. मी चंद्रशाळेत जॉइन केलं तेव्हापासून उर्मिला मातोंडकर आमच्यासोबत होती. तर ती मला तेव्हापासून ओळखते. तरी तिने मुलाखतीत माझ्या नावाचा उल्लेख केला नाही. म्हणून मी म्हणते की आपल्या मराठी अभिनेत्रीच ओळख दाखवत नाही त्यातलीच उर्मिला एक आहे. तिने माझ्या नावाचा उल्लेख करायला काहीच हरकत नव्हती. पण ती अशीच आहे. तिची मुलाखत मॅगझीनमध्ये आली तेव्हा माझ्या बाबांनी ती वाचली. बाबांनी तिच्या त्या वाक्यांना अधोरेखित करुन ठेवलं. त्यांना ते खूप वाईट वाटलं की माझा नरसिम्हा गेला. त्यांनी कायम माझ्या अभिनय करिअरला प्रोत्साहन दिलं.' .ती आली, तिने पाहिलं अन् जिंकून घेतलं सारं! ब्लॉकबस्टर ठरली तुंबाडची मंजुळा! दोन आठवड्यांत इतक्या कोटींची कमाई .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.