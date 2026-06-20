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उर्मिलासोबत माझा अनुभव खूप वाईट... प्राजक्ता दिघेंनी सांगितली ती घटना, म्हणाल्या, 'तिने माझं नावही घेतलं नाही...'

PRAJAKTA DIGHE ON URMILA MATONDKAR: 'ठरलं तर मग' मधून पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण करणाऱ्या लोकप्रिय अभिनेत्री प्राजक्ता दिघे यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत उर्मिला मातोंडकरबद्दल खंत व्यक्त केलीये.
PRAJAKTA DIGHE ON URMILA MATONDKAR

PRAJAKTA DIGHE ON URMILA MATONDKAR

ESAKAL

Payal Naik
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'धडाकेबाज' मधून लक्ष्मीकांत बेर्डे यांच्या सोबतीने घराघरात गाजणारी कमळी असेल किंवा आता 'ठरलं तर मग' मधून प्रेक्षकांना भुरळ घालणारी कल्पना असुदे अभिनेत्री प्राजक्ता दिघे यांनी नेहमीच आपल्या भूमिका चोखपणे निभावल्या. गेली अनेक वर्ष त्या इंडस्ट्रीमध्ये काम करत आहेत. त्यांनी अनेक हिंदी सिनेमांमध्येही काम केलंय. त्या 'नरसिंम्हा' या गाजलेल्या चित्रपटातही दिसणार होत्या. मात्र काही कारणामुळे त्यांना तो चित्रपट नाकारावा लागला. आता त्यांनी त्यांची उर्मिला मातोंडकरसोबतची आठवण सांगितलीये जेव्हा अभिनेत्रीच्या वागणुकीमुळे त्यांना धक्का बसला होता.

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