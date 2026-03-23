Dhurandhar 2: ‘धुरंधर 2’मध्ये जसकीरतच्या बहिणीची चर्चा! तिच्या सौंदर्य पाहून अलिनाही वाटेल फिकी

Dhurandhar 2 Jaskirat sister viral beauty: आदित्य धर यांचा दिग्दर्शित धुरंधर चित्रपटाने दमदार कमाई केली आहे. यात रणवीर सिंहने हमजा आणि जसकीरत सिंह रंगी यांच्या मुख्य भुमिकेत दिसतो.तर दुसरीकडे त्याची ऑनस्क्रीन बहिण जसलीन रंगसुद्धा सोशल मिडियावर चर्चेत आली आहे. या दोघा भावा-बहिणीमध्ये अत्यंत भावूक सीन आहे. जो याचा एक महत्वाचा भाग आहे. हा सीन पाहून प्रेक्षकांचाही कंठ दाटून येतो. या चित्रपटात जसकीरतच्या कुंटूंब आणि त्याच्या सुडाची कहाणी दाखवण्यात आली आहे. चित्रपट पाहिल्यानंतर त्यातील प्रत्येक कलाकाराविषयी जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. सध्या सोशल मिडियावर रणवीरच्या ऑनस्क्रीन बिहिणीच्या सौंदर्याची चांगलीच चर्चा सुरु आहे. .जसलीन ही अत्यंत प्रेमळ आणि उत्साही असते. तिच जसकीरतवर खुप प्रेम असते. जेव्हा जसलीन लग्न ठरतं, तेव्हा जसकीरत त्यासाठी सर्व तयारी करु लागतो. तसेच कोणतीही गोष्ट कमी पडू नये याची काळजी घेतो. पण एका भ्रष्ट नेत्याचे लोक त्याच्या बहिणीचं अपहरण करतात. नंतर तो बहिणीला वाचवतो. या भावा-बहिणीच्या नात्यातील एक क्षण पाहून प्रेक्षकांच्या डोळ्यात पाणी आले आहे. .धुरंधरमध्ये जसलीन रंगीची भूमिका अभिनेरी परि पांधरने साकारली आहे. ती एक पंजाबी गायिका, नृत्यागणा आणि अभिनेत्री आहे. परीतं पूर्ण नाव परवीर कौर पांधेर आहे. तिने या चित्रपचातूनच बॉलिवूडमध्ये पदार्प केले आहे. परंतू त्याआधी तिने पंजाबी इंडस्ट्रीत चांगलच नाव कमावलं आहे. तिने स्थानिक म्युझिक व्हिडिओमध्ये देखील काम केले आहे..तिने लिहिले की, धुरंधर'मध्ये हे पात्र साकारणे माझ्यासाठी एक अत्यंत समृद्ध करणारा अनुभव होता. एका विशिष्ट दृश्यात, मला गच्चीवर शांतपणे कपडे वाळवत असलेल्या ३०+ वयाच्या स्त्रीच्या भूमिकेत दाखवले होते. पात्राच्या या टप्प्यासाठी योग्य लूक मिळवण्यासाठी खूप प्रयोग करावे लागले; वेगवेगळ्या हेअरस्टाईल्स करून पाहिल्या, पण सुरुवातीला वय विश्वासार्हपणे दिसत नव्हते.सुरकुत्या, डोळ्यांखालील काळी वर्तुळे आणि शेवटी पांढरे केस यांसारखे सूक्ष्म तपशील जोडल्यानंतरच हे परिवर्तन खऱ्या अर्थाने साकार झाले. तो संपूर्ण लूक पाहण्याचा क्षण अविश्वसनीय समाधान देणारा होता आणि मी या पात्राच्या खोलीच्या खऱ्या अर्थाने प्रेमात पडले.एक अभिनेत्री म्हणून, मला अशा आणखी भूमिका साकारण्याची इच्छा आहे, जिथे पात्र बहुआयामी, भावनिकदृष्ट्या समृद्ध असेल आणि मला त्या प्रवासात पूर्णपणे सामील होण्याची संधी मिळेल..तिचे इंस्टाग्रामवर ८५० के फॉलोवर्स आहेत. तिला धुरंधरमध्ये काम करण्याची संधी मिळाली, तेव्हा सोशल मिडियावर तिन पोस्ट लिहित भावना व्यक्त केल्या होत्या.