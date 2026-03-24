'अररर.... एवढा भारी सिनेमा बनवला पण एक', धुरंधर 2 ची 'ती' चूक नेटकऱ्यांनी पकडली, Viral Video

RANVEER SINGH FILM 'DHURANDHAR 2': आदित्य धरच्या दिग्दर्शित धुरंधर २ सध्या बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालत आहे. या सिनेमाची सध्या चाहत्यांमध्ये मोठी क्रेझ पहायला मिळतेय. सिनेमा रिलीज होऊन केवळ ४ दिवस झाले आहेत. तरीही या सिनेमानं बॉक्स ऑफिसवर कमाईचा नवीन उच्चांक नोंदवला आहे. दरम्यान आता या सिनेमाबद्दल सेलिब्रिटीसह नेटकरी भरभरुन बोलताना पहायला मिळताय. अनेकांनी हमजा, जमिल यांच्या अभिनयाचं कौतूक केलय. .परंतु या सगळ्यात एका युजर्सनी सिनेमातील मोठी चूक पकडलीय. सिनेमातील एक सीनमध्ये कॅमेरामनची एक झलक पहायला मिळतेय. एका नेटकऱ्याने व्हिडिओ शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'एक सीनमध्ये कॅमेरामन दिसतोय. आदित्य धरची पीक डिटेलिंग मस्त आहे. व्हिडिओमध्ये रणवीर फाइट करतोय. त्यावेळी आरशामध्ये कॅमेरामनची झलक दिसली आहे.'.त्यावर इतर युजर्सने प्रतिक्रिया देत म्हटलय की, '१०० पीक डिटेलिंगमध्ये एक चूक झाली आहे. तर दुसऱ्यानं लिहलय की, एका गन फायर सीनमध्ये साऊंड इफेक्ट नाहीय. तर अनेकांनी याला AI व्हिडिओ असल्याचं म्हटलय.' सध्या सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .दरम्यान धुरंधर सिनेमा १९ मार्च रोजी रिलीज झाला. या सिनेमानं आतापर्यंत भारतात 350 कोटींची कमाई केलीय. तर या सिनेमाचं वर्ल्डवाइड कलेक्शन हे ५०० कोटींच्या पुढं गेली आहे. या सिनेमात रणवीरसह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, राकेश बेदीसह सारा अर्जुन मुख्य भूमिकेत आहेत.