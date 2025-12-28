Dhurandhar Box Office Collection: धुरंधरने बॉक्स ऑफिसवर घातला धुमाकुळ, 23 व्या दिवशी इतक्या कोटींचा गल्ला जमवला

Dhurandhar Box Office Collection: बॉक्स ऑफिसवर धुरंधर चित्रपटाने चांगलीच धुमाकुळ घातली आहे. हा चित्रपट 5 डिसेंबर रोजी प्रदर्शित झाला आणि आता बॉक्स ऑफिसवर 23 दिवस पूर्ण झाले आहेत. या काळात, चित्रपटाने चांगलाच गल्ला कमवला आहे. .चित्रपट सोशल मीडियावर हिट आता, रणवीर सिंग अभिनीत आणि आदित्य धर दिग्दर्शित, धुरंधरने यशस्वी ब्लॉकबस्टर म्हणून आपला दर्जा मजबूत केला आहे. अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, सारा अर्जुन आणि राकेश बेदी यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या या थरारक स्पाय थ्रिलरने त्याच्या व्हायरल गाण्यांनी आणि कथेने सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला आहे. साडेतीन तासांपेक्षा जास्त कालावधीचा असूनही, त्याच्या आकर्षक कथेमुळे, दमदार अभिनयामुळे आणि उत्कृष्ट संगीतामुळे या चित्रपटाला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे..Dhurandhar Craze in Pakistan: पाकिस्तानात ‘धुरंधर’ पाहण्याची क्रेझ! बंदी असतानाही लोक कसे पाहतायत चित्रपट? .23 व्या दिवशी किती कलेक्शन झाले?धुरंधर गेल्या दोन आठवड्यांपासून विक्रमी कमाई करत आहे, त्याने आधीच जगभरात ₹1,000 कोटींपेक्षा जास्त कमाई केली आहे. रणवीर सिंगची भूमिका असलेला हा चित्रपट भारतात ₹700 कोटींचा टप्पा ओलांडणारा पहिला बॉलिवूड चित्रपट ठरला आहे. पहिल्या 22 दिवसांत, रणवीर सिंगची भूमिका असलेला हा चित्रपट भारतात ₹685. 50 कोटींचा निव्वळ कमाई करत होता. .सॅकनिल्कच्या प्राथमिक अंदाजानुसार, चित्रपटाने त्याच्या 23 व्या दिवशी, म्हणजेच चौथ्या शनिवारी ₹17.93 कोटी कमावले आहेत. यामुळे चित्रपटाचे देशांतर्गत कलेक्शन ₹665. 43 कोटी झाले आहे. आदित्य धर दिग्दर्शित हा चित्रपट आता अल्लू अर्जुनच्या पुष्पा 2 च्या हिंदी डब केलेल्या व्हर्जनचा विक्रम मोडण्याचे ध्येय ठेवत आहे, ज्याने भारतात अंदाजे ₹ 830 कोटी कमावले होते..पुढील भाग कधी येणार?चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी आधीच भाग 2 ची घोषणा केली आहे. जो 19 मार्च 2026 रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. चित्रपटाच्या पोस्ट-क्रेडिट सीनमध्ये हे उघड झाले. दुसरा भाग हिंदी, तमिळ, तेलगू, कन्नड आणि मल्याळम भाषेत प्रदर्शित होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.