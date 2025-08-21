‘धुरंधर’च्या टीमची तब्येत बिघडण्याचं खरं कारण समोर; सेटवरील जेवण नाही तर लेहमध्ये पसरलेलं मोठं फूड कंटॅमिनेशन

काही दिवसांपूर्वी रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर'चे शूटिंग करत असलेल्या टीममधील अनेक सदस्य लेहमध्ये अचानक आजारी पडले, ज्यामुळे तात्काळ वैद्यकीय मदत घ्यावी लागली. सुरुवातीच्या रिपोर्ट्समध्ये असा अंदाज लावला गेला की सेटवरच्या जेवणाची खराब क्वालिटी किंवा खर्च कमी करण्याच्या प्रयत्नामुळे ही समस्या झाली, पण स्थानिक प्रशासनाने आता याची पुष्टी केली आहे की हा प्रकार लेहमध्ये मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या चिकन कंटॅमिनेशनचा भाग होता. चित्रपटाच्या प्रॉडक्शनकडून दिलेल्या जेवणाशी किंवा सोयीसुविधांशी याचा काहीही संबंध नव्हता..एका सूत्राने सांगितले: “हा सध्या बनत असलेल्या सर्वांत मोठ्या चित्रपटांपैकी एक आहे. इथे कोणत्याही प्रकारे खर्च कमी करण्याचा प्रश्नच येत नाही. लेह हा भाग शूटिंगसाठी प्रचंड आव्हानात्मक आहे. ही 300 हून अधिक लोकांची युनिट आहे. इथे स्थानिक कंटॅमिनेशनचा प्रश्न निर्माण झाला, त्यामुळे हे घडले. अशा प्रकारच्या बेसुमार अफवा पसरवल्या जात आहेत, ही अतिशय खेदजनक बाब आहे.”.प्रोजेक्टशी संबंधित सूत्रांनी यावर भर दिला की वर्कर सेफ्टी नेहमीच प्राधान्यक्रमावर राहिली आहे. “हेल्थ, हायजिन आणि क्रू सेफ्टीला नेहमीच टॉप प्रायोरिटी दिली जाते. आता अतिरिक्त काळजी घेतली जात आहे आणि सप्लायरची कडक चौकशी केली जात आहे. युनिटने पुन्हा काम सुरू केले आहे,” असे सूत्रांनी पुढे सांगितले. .चित्रपट आता आपल्या शूटिंगच्या अंतिम टप्प्यात आहे. पुढे विचारले असता सूत्रांनी सांगितले: “आमच्याकडे इथे अजून काही आठवड्यांचे शूट बाकी आहे. आम्ही सप्टेंबरच्या मध्यापर्यंत शूट संपवून मुंबईला परत जाऊ.” जिओ स्टुडिओ प्रस्तुत, बी62 स्टुडिओज निर्मित धुरंधर हा चित्रपट आदित्य धर यांनी लिहिला, दिग्दर्शित आणि निर्मित केला आहे. या चित्रपटाचे निर्माते ज्योती देशपांडे आणि लोकेश धर आहेत. हा चित्रपट 5 डिसेंबरला चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होणार आहे..तिला स्मशानात जळायचं नव्हतं... आईच्या गूढ मृत्यूबद्दल पहिल्यांदाच बोलली पूजा बेदी; म्हणाली, 'ती अचानक गायब झाली... \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.