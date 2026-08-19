हातात डायमंड रिंग, सोबत मिस्ट्री मॅन; 'Ayesha Khan'च्या पोस्टने चाहत्यांना पाडलं कोड्यात! खरंच साखरपुडा केला? POST VIRAL

AYESHA KHAN DIAMOND RING PHOTOS VIRAL ON INSTAGRAM: Big Boss 17 आणि नंतर ‘Dhurandhar’मधल्या ‘शरारत’ गाण्यामुळे प्रचंड चर्चेत आलेली अभिनेत्री आयशा खान सध्या पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरली आहे. आयशा खानने नुकतंच तिच्या सोशल मीडियावर अकाऊंटवर काही ड्रीमी फोटोज शेअर केले आहेत, ज्यामुळे चाहते फारच वेडे झालेत. कारणही तसंच आहे. या फोटोजमध्ये तिच्यासोबत एक मिस्ट्री मॅन दिसत आहे, पण लक्ष वेधलंय ते तिच्या हातातल्या डायमंड रिंगने..त्यामुळे चाहत्यांच्या मनात एकच प्रश्न आहे; आयशाने गुपचूप साखरपुडा केला आहे का? मात्र, या सगळ्या चर्चेमागे एक ट्विस्ट असल्याचं दिसतंय! काय ते जाणून घेऊया..हॅरी पॉटरमधली हर्मायनी ग्रेंजर 'या' वयस्कर अभिनेत्याला डेट करतीये ? Lake Como मधील फोटोंमुळे चर्चेला उधाण; Viral Post.आयशाने शेअर केलेल्या फोटोंमध्ये तिने मिस्ट्री मॅनचा चेहरा लपवला आहे. त्यामुळे हा व्यक्ती नेमका कोण आहे, याबाबत चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. त्यातच तिच्या हातातील डायमंड रिंग दिसत असल्याने साखरपुड्याच्या चर्चांना सुरुवात झाली. मात्र, आयशाने अद्याप साखरपुडा झाल्याची कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही..विशेष म्हणजे, आयशाने या फोटोंना “A dream” असं कॅप्शन दिलं आहे. त्यामुळे हे फोटो एखाद्या ज्वेलरी ब्रँडच्या फोटोशूटचा भाग असू शकतात, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे आयशाने खरंच साखरपुडा केला आहे की हा केवळ फोटोशूटचा भाग आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही..आयशा खानला ‘धुरंधर’मधील ‘शरारत’ या गाण्यामुळे मोठी लोकप्रियता मिळाली. या गाण्यात तिच्यासोबत क्रिस्टल डिसूझा देखील दिसली होती. गाण्यातील दोघींच्या डान्स आणि ग्लॅमरस अंदाजाची सोशल मीडियावर चांगलीच चर्चा झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.