'धुरंधर'मधील 'तो' डान्स नाही, तर १००० वर्षांचा वारसा; वाचा या थक्क करणाऱ्या परंपरेमागचा खरा इतिहास!

Dhurandhar The Revenge: धुरंधर सिनेमा रिलिज होऊन आज २ आठवडे झाले तरी, फॅन्समधलं सिनेमाबद्दल असलेलं वेड अजून काही संपत नाहीये. धुरंधरमध्ये बरेच असे सीन होते जे थक्क करणारे होते, पण सगळ्याचं लक्ष वेधलं ते हमझाच्या एंट्रीला दाखवलेल्या फायर डान्सने. हा डान्स सगळ्यांनाच एक सीन किंवा सिनेमॅटीक फिक्शन असल्याचं वाटत असला तरी हा डान्स प्रकार खरा आहे. होय. ही एक १००० वर्षांपूर्वीची बलोच परंपरा आहे. .चित्रपटात जेव्हा रणवीर सिंह म्हणजेच हमझा बलोच प्रदेशात जातो, तेव्हा त्याचं स्वागत करण्यासाठी त्याच्या अवतीभोवती फायर डान्स करताना बरेचजण आपल्याला दिसतात. हा सीन बघायला खूपच भारी वाटतो, पण तो काल्पनिक नसून खऱ्या परंपरेवर आधारित आहे. .फायर डान्सचा इतिहासबलोच लोक हे प्राचीन इराणी वंशाचे भटकंती करणारा समाज आहेत, जे पाकिस्तान, इराण आणि अफगाणिस्तान या भागांत पसरलेले आहेत. त्यांची संस्कृती खूप समृद्ध असून ती इस्लामच्या आधीपासून चालत आलेली आहे.बलोच परंपरेमध्ये अग्नीला विशेष धार्मिक आणि सामाजिक महत्त्व आहे. 'Var' किंवा Fire Oath ही एक जुनी प्रथा आहे, ज्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीला आपण निर्दोष आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी अग्नीशी संबंधित परीक्षा द्यावी लागते. कधी आगीतून चालणं, तर कधी गरम लोखंडाला स्पर्श करणं, हे त्यांच्या दृष्टीने न्यायाचा सर्वात मोठा प्रकार मानला जातो..बलोच परंपरायाच परंपरेतून अनेक वैविध्यपूर्ण नृत्यप्रकार सुद्धा विकसित झाले आहेत. 'Chaap' हा सर्वात प्रसिद्ध बलोची लोकनृत्य प्रकार आहे, ज्यामध्ये गोलात उभं राहून तालबद्ध टाळ्या, ढोल आणि तलवारींसह सादर केला जातो. याशिवाय 'Lewa', 'Latti' आणि 'Hambo' हे देखील प्राचीन नृत्यप्रकार आहेत, जे सण, समारंभ आणि सांस्कृतिक विधींशी जोडलेले आहेत..बलोची डान्स एनर्जीने भरलेला बलोच डान्स, ज्यात गन फायरिंगही असते, तो 'चाप' (Chaap) या पारंपरिक डान्सचा एक प्रकार आहे. साधारणपणे चापमध्ये लोक गोलात उभे राहून टाळ्या वाजवत तालावर नाचतात. पण काही खास प्रकारात उड्या मारत जमिनीकडे बंदुकीतून फायरिंगही केलं जातं, ज्यामुळे धूर आणि ठिणग्या दिसतात. या प्रकाराला 'गन जंपिंग' किंवा 'ताशीअर' असंही म्हणतात..हा डान्स बाळोच संस्कृतीचा खूप खास भाग आहे. यात त्यांची एकजूट, अभिमान आणि आनंद दिसून येतो. 'धुरंधर' सिनेमामुळे हा डान्स पुन्हा चर्चेत आला आहे.पूर्वी हा डान्स विजय साजरा करण्यासाठी केला जायचा, पण आता लग्न, सण आणि खास प्रसंगी तो मोठ्या उत्साहात सादर केला जातो.