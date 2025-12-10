Arabic Song: अरबी म्युझिकचा नाव स्वॅग! ‘FA9LA’ अन् ‘कहो ना कहो’ सारखी बॉलिवूडमधील गाणी एकदा ऐकाच

Dhurandhar FA9LA Song : सध्या धुरंधरमधील ‘FA9LA’ हे गाणं खुप ट्रेंडमध्ये आले आहे. या गाण्यावर अक्षय खन्नाचा डान्स देखील चाहत्यांना आवडला आहे. पण तुम्हाला माहिती आहे का बॉलिवूडमध्ये असे अनेक गाणे आहेत जे अरबी म्युझिकमुळे फेमस झाले आहेत. जर तुम्ही ते गाणे ऐकले नसेल तर एकदा नक्की ऐका. .धुरंदरमधील 'Fa9la'अलिकडच्या काळातील बॉलीवूडमधील सर्वात धाडसी अरबी क्रॉसओवर, 'FA9LA' मध्ये बहरीनचा रॅपर फ्लिप्पेराची आहे आणि मध्य पूर्वेतील रॅपला भव्य सिनेमॅटिक स्केलसह एकत्र करतो. हे गाणं सोशल मीडियावर तुफान गाजले आहे. अरबी हिप-हॉपने थेट मुख्य प्रवाहातील बॉलीवूड साउंडट्रॅकला आकार दिला..अॅनिमलमधील 'jamal kadu'अॅनिमलमधील जमाल कडू या गाण्यात बॉबी देओलने भन्नाट डान्स केला आहे. अरबी लोकपरंपरेत रुजलेले 'जमाल कुडू' या गाण्यामध्ये त्याच्या व्यक्तिरेखेच्या क्रूर तीव्रतेशी जुळणारी एक प्राचीन, ऊर्जा होती. या गाण्याने देखील सोशल मिडियावर धुमाकुळ घातला होता..पठाणमधील 'Afghan jalebi''अफगाण जलेबी' या गाण्यावर कतरिना कैफने अप्रतिम डान्स केला आहे. गाण्यातील बीट्सने सर्वांना वेड लावले होते. अनेक क्लब, लग्नात देखील हे गाणं वाजवले गेले आहे..एक था टायगरमधील 'Mashallah'हे गाणं वाळवंटात शूट करण्यात आले. हे गाण अरबी लयीचे एक अद्भुत मिश्रण बनले. सलमान खान आणि कतरिना कैफच्या जबरदस्त केमिस्ट्रीने या गाण्यातील हिप्नोटिक बीट्समध्ये स्टार पॉवर जोडली. या गाण्याने अरबी संगीताची पोत बॉलीवूडच्या देखाव्याशी सुंदरपणे मिसळली आहे. चाहत्यांच्या मनात या गाण्याने घर केले..एअरलिफ्टमधील 'Dil Cheez tujhe dedi'या मृदू रोमँटिक ट्रॅकमध्ये हिंदी सुराखाली सौम्य अरबी वाद्यसंगीत आहे. एअरलिफ्टच्या भावनिक पार्श्वभूमीवर, या गाण्याने बॉलीवूड संगीतातील अरबी प्रभावाची कोमल बाजू दाखवली. अक्षय कुमार आणि निमरत कौर यांच्या संयमी केमिस्ट्रीने रचनेच्या उबदारपणा आणि भावनिक खोलीला परिपूर्ण पूरक म्हणून सिद्ध केले की अरबी आवाज नेहमीच शक्तिशाली असण्यासाठी मोठा असणे आवश्यक नाही..गुरूमधील 'Mayya Mayya''गुरु' चित्रपटातील सर्वात अविस्मरणीय हायलाइट्सपैकी एक म्हणजे 'मया मया' हे गाणे. ए.आर. रहमान यांनी संगीतबद्ध केलेल्या गाण्यावर मल्लिका शेरावतने सुंदर डान्स केला.'मया मया' चित्रपटातील सर्वात प्रसिद्ध गाण्यांपैकी एक म्हणून वेगळे दिसले..गँगस्टरमधील 'Ya ali''या अली' हे एक बॉलीवूडमधील एक फेमस गाण आहे. अरबी-प्रेरित सुर आणि सूफी स्वरांमुळे, या गाण्याला एक खोल भावनिक आणि आध्यात्मिक अनुनाद मिळाला. इमरान हाश्मी आणि कंगना राणौत यांच्या प्रेमकथेने या गाण्याला आत्मा दिला..मर्डरमधील 'Kaho na kaho'इजिप्शियन सुपरस्टार अमर दियाब यांच्या अरबी मूळ गाण्यावरून रूपांतरित झालेल्या 'कहो ना कहो' या गाण्याने पहिल्यांदाच मुख्य प्रवाहातील बॉलीवूड प्रेक्षकांना थेट अरबी संगीताची ओळख करून दिली. अमीर जमाल यांनी गायलेले हे गाणे मर्डरच्या गडद, रोमँटिक मूडमध्ये पूर्णपणे बसत असतानाच त्याचे मध्य-पूर्वेतील सार कायम ठेवले. इमरान हाश्मी आणि मल्लिका शेरावत यांचा समावेश असलेले हे गाणे त्वरित लोकप्रिय झाले आणि बॉलीवूडमधील सर्वात संस्मरणीय अरबी रूपांतरांपैकी एक राहिले आहे..शोले मधील 'Mehbooba'अरबी संगीताचा ट्रेंड येण्याच्या दशकांपूर्वी, आरडी बर्मन यांनी 'मेहबूबा मेहबूबा' या गाण्याद्वारे मध्य-पूर्वेतील लय बॉलिवूडमध्ये आणल्या. हेलेनच्या प्रतिष्ठित कॅबरे सादरीकरणासह, या गाण्याने त्याच्या विलक्षण बीट्स आणि संमोहन प्रगतीने प्रेक्षकांना मोहित केले. हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अरबी संगीताच्या प्रभावाचे हे एक प्राचीन आणि सर्वात प्रसिद्ध उदाहरण आहे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.