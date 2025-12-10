Premier

Arabic Song: अरबी म्युझिकचा नाव स्वॅग! ‘FA9LA’ अन् ‘कहो ना कहो’ सारखी बॉलिवूडमधील गाणी एकदा ऐकाच

Arabic Inspired Bollywood Hit Songs : धुरंदरमधील ‘FA9LA’ हे गाण सध्या खुप व्हायरल होत आहे. पण तुम्हाला माहिती आहे का अरबी म्युझिक असलेल्या गाण्यांना बॉलिवूडमध्ये जास्त पसंती मिळाली आहे.
Puja Bonkile
Dhurandhar FA9LA Song : सध्या धुरंधरमधील ‘FA9LA’ हे गाणं खुप ट्रेंडमध्ये आले आहे. या गाण्यावर अक्षय खन्नाचा डान्स देखील चाहत्यांना आवडला आहे. पण तुम्हाला माहिती आहे का बॉलिवूडमध्ये असे अनेक गाणे आहेत जे अरबी म्युझिकमुळे फेमस झाले आहेत. जर तुम्ही ते गाणे ऐकले नसेल तर एकदा नक्की ऐका.

